شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «الاتحاد للتأمين» إلى 49.13 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة الاتحاد للتأمين التعاوني في 2024 بنسبة 47.7% إلى 49.13 مليون ريال، مقابل، 93.89 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح بعد الزكاة إلى انخفاض صافي أرباح نتائج التأمين بنسبة 29% كنتيجة لانخفاض حصة الشركة من أرباح أوعية التأمين المدارة على مستوى القطاع، وانخفاض صافي أرباح نتائج الاستثمار بنسبة 50%.
قابل ذلك انخفاض في صافي مصاريف التمويل بنسبة 24%، وارتفاع في الايرادات الأخرى غير الموزعة بقيمة 3.3 مليون ريال.
ويعود سبب الانخفاض في صافي الدخل الشامل في العام الحالي مقارنة بالعام السابق إلى الأسباب المذكورة أعلاه بالإضافة إلى قيد ارتفاع في القيمة العادلة لاستثمار الشركة في شركة نجم لخدمات التأمين (نجم) خلال عام 2024 بمبلغ أقل من المبلغ المقيد خلال العام 2023.
تجدر الإشارة إلى أن الانخفاض في نتائج الاستثمار خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق هي نتيجة لإعادة تبويب مديونيات أحد العملاء الى صكوك كنتيجة لخطة إعادة التنظيم المالي لهذا العميل وتم على إثر ذلك تسجيل مخصص خسائر ائتمانية متوقعة لهذه الصكوك بمبلغ 34 مليون ريال كانت مسجلة مسبقاً بنفس المبلغ كمخصص خسائر ائتمانية متوقعة على الذمم المدينة والتي يتم تصنيفها تحت مظلة ايرادات التأمين، بمعنى أنه لا يوجد أي أثر مالي على ربح الشركة ناتج من إعادة تصنيف هذه الذمم.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح بعد الزكاة إلى انخفاض صافي أرباح نتائج التأمين بنسبة 29% كنتيجة لانخفاض حصة الشركة من أرباح أوعية التأمين المدارة على مستوى القطاع، وانخفاض صافي أرباح نتائج الاستثمار بنسبة 50%.
قابل ذلك انخفاض في صافي مصاريف التمويل بنسبة 24%، وارتفاع في الايرادات الأخرى غير الموزعة بقيمة 3.3 مليون ريال.
ويعود سبب الانخفاض في صافي الدخل الشامل في العام الحالي مقارنة بالعام السابق إلى الأسباب المذكورة أعلاه بالإضافة إلى قيد ارتفاع في القيمة العادلة لاستثمار الشركة في شركة نجم لخدمات التأمين (نجم) خلال عام 2024 بمبلغ أقل من المبلغ المقيد خلال العام 2023.
تجدر الإشارة إلى أن الانخفاض في نتائج الاستثمار خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق هي نتيجة لإعادة تبويب مديونيات أحد العملاء الى صكوك كنتيجة لخطة إعادة التنظيم المالي لهذا العميل وتم على إثر ذلك تسجيل مخصص خسائر ائتمانية متوقعة لهذه الصكوك بمبلغ 34 مليون ريال كانت مسجلة مسبقاً بنفس المبلغ كمخصص خسائر ائتمانية متوقعة على الذمم المدينة والتي يتم تصنيفها تحت مظلة ايرادات التأمين، بمعنى أنه لا يوجد أي أثر مالي على ربح الشركة ناتج من إعادة تصنيف هذه الذمم.