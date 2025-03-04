شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح «سلامة للتأمين» إلى 30.12 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

بلغ صافي الربح بعد الزكاة للعام الحالي 30.1 مليون ريال مقارنة بمبلغ 51.3 مليون ريال للعام السابق، أي بانخفاض قدره 41.28%، ويعود أسباب الانخفاض في صافي الربح بعد الزكاة للعام الحالي مقارنة بالعام السابق نتيجة للأسباب الرئيسية التالية:

1- انخفاض نتيجة خدمات التأمين للعام الحالي والتي بلغت (19.5-) مليون ريال مقارنة بـمبلغ 78,3 مليون ريال للعام السابق، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى قيام الشركة خلال العام الحالي بتسجيل مخصص مطالبة تحت التسوية بقيمة 92 مليون ريال والمتعلقة بالتقييم المعدل لخسائر حريق سوق جدة الدولي الواقع بحي الروضة بمدينة جدة والتي سبق الإعلان عنها على موقع تداول بتاريخ 7 أكتوبر 2024م وذلك بناء على تقرير التقييم المعدل للخسائر المستلم من مقدر الخسائر المعين، مع العلم بأن صافي تأثير هذه المطالبة على ربحية الشركة بعد خصم حصة معيدي التأمين يبلغ 1.5 مليون ريال.

2- انخفاض صافي أرباح نتائج التأمين للعام الحالي بمقدار 4.2 مليون ريال حيث بلغت 33.9 مليون ريال للعام الحالي مقارنة بمبلغ 38.1 مليون ريال للعام السابق، أي بانخفاض قدره 11%، وذلك نتيجة انخفاض نتائج خدمات التأمين لقطاع تأمين المركبات بشكل رئيسي.

3- انخفاض الإيرادات الأخرى المتعلقة بحصة الفائض من محفظة التأمين المشترك للحج والعمرة للعام الحالي بمقدار 11.7 مليون ريال حيث بلغ 1.5 مليون ريال للعام الحالي مقارنة بمبلغ 13.2 مليون ريال للعام السابق.

4- ارتفاع صافي مصاريف تمويل التأمين للعام الحالي بمقدار 1.2 مليون ريال حيث بلغت 3.2 مليون ريال للعام الحالي مقارنة بمبلغ 2 مليون ريال للعام السابق.

5- انخفاض صافي أرباح نتائج الاستثمار للعام الحالي بمقدار 1.3 مليون ريال حيث بلغت 26.2 مليون ريال للعام الحالي مقارنةً بمبلغ 27.5 مليون ريال للعام السابق أي بانخفاض قدره 4.9% وذلك نتيجة لانخفاض حجم الأموال المستثمرة.

بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة للعام الحالي 526.57 مليون ريال مقارنة بمبلغ 788.97 مليون ريال للعام السابق أي بانخفاض قدره 33.3%. الدمام - شريف احمد - تراجعت أرباح شركة سلامة للتأمين التعاوني في 2024 بنسبة 41.3% إلى 30.12 مليون ريال، مقابل 51.30 مليون ريال في 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، بلغ صافي الربح قبل الزكاة للعام الحالي 28.6 مليون ريال مقارنة بمبلغ 55.3 مليون ريال للعام السابق، أي بانخفاض قدره 48.24%.بلغ صافي الربح بعد الزكاة للعام الحالي 30.1 مليون ريال مقارنة بمبلغ 51.3 مليون ريال للعام السابق، أي بانخفاض قدره 41.28%، ويعود أسباب الانخفاض في صافي الربح بعد الزكاة للعام الحالي مقارنة بالعام السابق نتيجة للأسباب الرئيسية التالية:1- انخفاض نتيجة خدمات التأمين للعام الحالي والتي بلغت (19.5-) مليون ريال مقارنة بـمبلغ 78,3 مليون ريال للعام السابق، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى قيام الشركة خلال العام الحالي بتسجيل مخصص مطالبة تحت التسوية بقيمة 92 مليون ريال والمتعلقة بالتقييم المعدل لخسائر حريق سوق جدة الدولي الواقع بحي الروضة بمدينة جدة والتي سبق الإعلان عنها على موقع تداول بتاريخ 7 أكتوبر 2024م وذلك بناء على تقرير التقييم المعدل للخسائر المستلم من مقدر الخسائر المعين، مع العلم بأن صافي تأثير هذه المطالبة على ربحية الشركة بعد خصم حصة معيدي التأمين يبلغ 1.5 مليون ريال.2- انخفاض صافي أرباح نتائج التأمين للعام الحالي بمقدار 4.2 مليون ريال حيث بلغت 33.9 مليون ريال للعام الحالي مقارنة بمبلغ 38.1 مليون ريال للعام السابق، أي بانخفاض قدره 11%، وذلك نتيجة انخفاض نتائج خدمات التأمين لقطاع تأمين المركبات بشكل رئيسي.3- انخفاض الإيرادات الأخرى المتعلقة بحصة الفائض من محفظة التأمين المشترك للحج والعمرة للعام الحالي بمقدار 11.7 مليون ريال حيث بلغ 1.5 مليون ريال للعام الحالي مقارنة بمبلغ 13.2 مليون ريال للعام السابق.4- ارتفاع صافي مصاريف تمويل التأمين للعام الحالي بمقدار 1.2 مليون ريال حيث بلغت 3.2 مليون ريال للعام الحالي مقارنة بمبلغ 2 مليون ريال للعام السابق.5- انخفاض صافي أرباح نتائج الاستثمار للعام الحالي بمقدار 1.3 مليون ريال حيث بلغت 26.2 مليون ريال للعام الحالي مقارنةً بمبلغ 27.5 مليون ريال للعام السابق أي بانخفاض قدره 4.9% وذلك نتيجة لانخفاض حجم الأموال المستثمرة.بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة للعام الحالي 526.57 مليون ريال مقارنة بمبلغ 788.97 مليون ريال للعام السابق أي بانخفاض قدره 33.3%.