شكرا لقرائتكم خبر عن «رواسي البناء»: انتهاء طرح إصدار صكوك مقومة بالريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة رواسي البناء للاستثمار الانتهاء من طرح إصدار صكوك سلسلة الإصدار الأولى مقومة بالريال، والتي طرحت طرحا عاما.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية في 13 فبراير الماضي، تحديد فترة طرح صكوك من السلسلة الأولى من برنامج إصدار صكوك محلية مقوّمة بالريال السعودي.
وتبلغ ققيمة الطرح 50 مليون ريال، فيما يبلغ العدد الإجمالي (للصكوك) 50 ألف صك، بينما تبلغ القيمة الاسمية (للصك) 1,000 ريال.
ويبلغ عائد (الصك) 10.25% ثابت سنوياً تدفع على أساس نصف سنوي، فيما تبلغ مدة استحقاق (الصك) 5 سنوات من تاريخ تسوية الصكوك.
وعند تاريخ الاستحقاق بتاريخ 1451/11/06 هـ (الموافق 2030/03/10 م)، تُسترد الصكوك بمعدل 100% من إجمالي القيمة الاسمية للسلسلة رهنًا بأي عملية شراء أو إلغاء أو استرداد مبكر.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية في 13 فبراير الماضي، تحديد فترة طرح صكوك من السلسلة الأولى من برنامج إصدار صكوك محلية مقوّمة بالريال السعودي.
وتبلغ ققيمة الطرح 50 مليون ريال، فيما يبلغ العدد الإجمالي (للصكوك) 50 ألف صك، بينما تبلغ القيمة الاسمية (للصك) 1,000 ريال.
ويبلغ عائد (الصك) 10.25% ثابت سنوياً تدفع على أساس نصف سنوي، فيما تبلغ مدة استحقاق (الصك) 5 سنوات من تاريخ تسوية الصكوك.
وعند تاريخ الاستحقاق بتاريخ 1451/11/06 هـ (الموافق 2030/03/10 م)، تُسترد الصكوك بمعدل 100% من إجمالي القيمة الاسمية للسلسلة رهنًا بأي عملية شراء أو إلغاء أو استرداد مبكر.