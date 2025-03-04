شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «مياه الجوف» توافق على تجزئة القيمة الاسمية للسهم والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.