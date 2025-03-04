شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «مياه الجوف» توافق على تجزئة القيمة الاسمية للسهم والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة مصنع مياه الجوف الصحية نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) والذي عقد أمس الإثنين.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:
1- الموافقة على تقسيم أسهم الشركة وفقاً لما يلي:
• القيمة الاسمية للسهم قبل التعديل: (10) ريالات.
• القيمة الاسمية للسهم بعد التعديل: (0.50) ريال.
• عدد الأسهم قبل التعديل: (4,687,500) سهم.
• عدد الأسهم بعد التعديل: (93,750,000) سهم.
• لا يوجد تغير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم.
• تاريخ النفاذ: في حالة الموافقة على البند سيكون قرار التقسيم نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قرر فيها تقسيم الأسهم، وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية، على أن يتم تطبيق عدد الأسهم في محافظ المساهمين في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قرر فيها تقسيم الأسهم.
• الموافقة على تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (رأس المال).
2- الموافقة على تعديل المادة (4) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (أغراض الشركة).
3- الموافقة على تعديل المادة (5) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (مدة الشركة).
4- الموافقة على حذف المادة (7) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (التحول).
5- الموافقة على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (مكافآت أعضاء المجلس).
6- الموافقة على حذف المادة (42) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (الجمعية التحولية).
7- الموافقة على حذف المادة (43) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (اختصاصات الجمعية التحولية).
8- الموافقة على إضافة مادة الى نظام الشركة الأساس تتعلق بـ (دعوى المسؤولية).
9- الموافقة على إضافة مادة الى نظام الشركة الأساس تتعلق بـ (انقضاء الشركة).
10- الموافقة على إضافة مادة الى نظام الشركة الأساس تتعلق بـ (نظام الشركات).
11- الموافقة على إضافة مادة الى نظام الشركة الأساس تتعلق بـ (ايداع ونشر النظام الأساسي).
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:
1- الموافقة على تقسيم أسهم الشركة وفقاً لما يلي:
• القيمة الاسمية للسهم قبل التعديل: (10) ريالات.
• القيمة الاسمية للسهم بعد التعديل: (0.50) ريال.
• عدد الأسهم قبل التعديل: (4,687,500) سهم.
• عدد الأسهم بعد التعديل: (93,750,000) سهم.
• لا يوجد تغير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم.
• تاريخ النفاذ: في حالة الموافقة على البند سيكون قرار التقسيم نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قرر فيها تقسيم الأسهم، وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية، على أن يتم تطبيق عدد الأسهم في محافظ المساهمين في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قرر فيها تقسيم الأسهم.
• الموافقة على تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (رأس المال).
2- الموافقة على تعديل المادة (4) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (أغراض الشركة).
3- الموافقة على تعديل المادة (5) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (مدة الشركة).
4- الموافقة على حذف المادة (7) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (التحول).
5- الموافقة على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (مكافآت أعضاء المجلس).
6- الموافقة على حذف المادة (42) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (الجمعية التحولية).
7- الموافقة على حذف المادة (43) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (اختصاصات الجمعية التحولية).
8- الموافقة على إضافة مادة الى نظام الشركة الأساس تتعلق بـ (دعوى المسؤولية).
9- الموافقة على إضافة مادة الى نظام الشركة الأساس تتعلق بـ (انقضاء الشركة).
10- الموافقة على إضافة مادة الى نظام الشركة الأساس تتعلق بـ (نظام الشركات).
11- الموافقة على إضافة مادة الى نظام الشركة الأساس تتعلق بـ (ايداع ونشر النظام الأساسي).