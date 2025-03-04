شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح «ملاذ للتأمين» إلى 26.88 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وتضمنت الأسباب: انخفاض دخل الاستثمار بنسبة 9%. الدمام - شريف احمد - تراجعت أرباح شركة ملاذ للتأمين التعاوني في 2024 بنسبة 29.6% إلى 26.88 مليون ريال، مقارنة بـ28.88 مليون ريال في 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود تراجع صافي الربح إلى انخفاض نتيجة خدمات التأمين بنسبة 61% عائد بشكل رئيسي لزيادة مصروفات خدمات التأمين بسبب نمو الأعمال.وتضمنت الأسباب: انخفاض دخل الاستثمار بنسبة 9%.