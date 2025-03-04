شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «نايس ون» تقفز 120% إلى 71.74 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

ويرجع هذا الانخفاض الطفيف بشكل أساسي إلى التغير في مزيج المبيعات. كما ساهمت التحسينات اللوجستية وكفاءة إدارة المخزون في تعزيز الأداء التشغيلي.

وارتفع هامش الربح التشغيلي إلى7.87% في السنة المالية 2024، مقارنة بـ4.57% في السنة المالية 2023.

ويُعزى هذا التحسن إلى تحسين كفاءة الإنفاق التسويقي، حيث تم توجيه المصاريف التسويقية نحو القنوات ذات العائد الأعلى. بالإضافة إلى ذلك، ساهم تحسين التكاليف الإدارية شكل إيجابي في تحقيق هامش ربح تشغيلي أعلى. الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح شركة نايس ون بيوتي للتسويق الإلكتروني في عام 2024 بنسبة 119.9% إلى 71.745 مليون ريال، مقارنة بـ 32.624 مليون ريال في 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، حققت الشركة هامش ربح إجمالي بنسبة 26.82% في السنة المالية 2024، مقارنة بـ 27.68% في السنة المالية 2023.ويرجع هذا الانخفاض الطفيف بشكل أساسي إلى التغير في مزيج المبيعات. كما ساهمت التحسينات اللوجستية وكفاءة إدارة المخزون في تعزيز الأداء التشغيلي.وارتفع هامش الربح التشغيلي إلى7.87% في السنة المالية 2024، مقارنة بـ4.57% في السنة المالية 2023.ويُعزى هذا التحسن إلى تحسين كفاءة الإنفاق التسويقي، حيث تم توجيه المصاريف التسويقية نحو القنوات ذات العائد الأعلى. بالإضافة إلى ذلك، ساهم تحسين التكاليف الإدارية شكل إيجابي في تحقيق هامش ربح تشغيلي أعلى.