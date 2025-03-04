شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «المطاحن الحديثة» إلى 208.67 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وأوصى مجلس إدارة شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية، أمس، بتوزيع أرباح سنوية عن السنة المالية 2024م.

ويبلغ إجمالي المبلغ الموزع نحو 81.832 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 81,832,000.

وتبلغ حصة السهم من التوزيع 1 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 100%.

وستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق وهو يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة (والتي سيتم الإعلان عنها لاحقاً)، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية.

ونوهت بتحديد تاريخ التوزيع لاحقا بعد موافقة الجمعية العامة للشركة. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية في عام 2024 بنسبة 3.4% إلى 208.670 مليون ريال، مقابل 201.810 مليون ريال في 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، جاء ارتفاع صافي الربح، مدفوعًا بارتفاع هوامش الربح الإجمالية، وذلك على الرغم من تكلفة التمويل لمرة واحدة البالغة 8.4 مليون ريال والمتعلقة بإعادة هيكلة الديون (من المتوقع أن تنخفض تكلفة الفوائد الخاصة بتمويل المرابحة في السنوات القادمة).وأوصى مجلس إدارة شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية، أمس، بتوزيع أرباح سنوية عن السنة المالية 2024م.ويبلغ إجمالي المبلغ الموزع نحو 81.832 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 81,832,000.وتبلغ حصة السهم من التوزيع 1 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 100%.وستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق وهو يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة (والتي سيتم الإعلان عنها لاحقاً)، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية.ونوهت بتحديد تاريخ التوزيع لاحقا بعد موافقة الجمعية العامة للشركة.