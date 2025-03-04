شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «الكيميائية» إلى 291.2 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح بشكل رئيس لزيادة الربح من العمليات التشغيلية نتيجة لارتفاع حجم المبيعات.

وجاء ذلك بالرغم من ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية ومخصص الذمم المدينة التجارية وتحقيق خسائر من الاستثمار في مشروع مشترك وارتفاع مخصص الزكاة والضريبة. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح الشركة الكيميائية السعودية القابضة في عام 2024 بنسبة 59.2% إلى 291.2 مليون ريال، مقابل 182.9 مليون ريال في 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح بشكل رئيس لزيادة الربح من العمليات التشغيلية نتيجة لارتفاع حجم المبيعات.وجاء ذلك بالرغم من ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية ومخصص الذمم المدينة التجارية وتحقيق خسائر من الاستثمار في مشروع مشترك وارتفاع مخصص الزكاة والضريبة.