الاقتصاد

ارتفاع أرباح «الكيميائية» إلى 291.2 مليون ريال في 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

ارتفاع أرباح «الكيميائية» إلى 291.2 مليون ريال في 2024

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الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح الشركة الكيميائية القابضة في عام 2024 بنسبة 59.2% إلى 291.2 مليون ريال، مقابل 182.9 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح بشكل رئيس لزيادة الربح من العمليات التشغيلية نتيجة لارتفاع حجم المبيعات.
وجاء ذلك بالرغم من ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية ومخصص الذمم المدينة التجارية وتحقيق خسائر من الاستثمار في مشروع مشترك وارتفاع مخصص الزكاة والضريبة.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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