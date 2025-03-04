شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4-3-2025.. عيار 18 بدون مصنعية بـ3489 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الثلاثاء، حيث ساعدت التطورات في البورصة العالمية على حدوث تغيرات كبيرة في سعر الذهب في مصر اليوم.

أسعار الذهب في مصر

عيار 24 يسجل 4651 جنيهاً.

عيار 21 يسجل 4070 جنيهاً.

عيار 18 يسجل 3489 جنيهاً.

عيار 14 يسجل 2713 جنيهاً.

الجنيه الذهب 32544 جنيهاً.

هذه الأسعار تشير إلى تقلبات في السوق الذهب العالمي

وتجدر الإشارة إلى أنه في تحول استثماري غير مسبوق، أطلقت الصين برنامجًا تجريبيًا يسمح لشركات التأمين بشراء الذهب لأول مرة، مما قد يمهد الطريق لاستثمارات ضخمة في المعدن النفيس، تقدر بمليارات الدولارات. هذه الخطوة من المتوقع أن تضيف زخمًا إضافيًا لارتفاع أسعار الذهب ، التي سجلت مستويات قياسية مؤخرًا.



ويشهد السوق العالمي للذهب استمرار المخاوف في الأسواق المالية نتيجة قرارات جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متعلقة بزيادة التعريفات الجمركية مما قد ينتج عن هذا حرب تجارية جديدة.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً



