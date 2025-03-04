شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. المؤشر الأوروبي الرئيسي يغلق على ارتفاع قياسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق المؤشر الأوروبي الرئيسي على ارتفاع غير مسبوق يوم الاثنين مدفوعًا بأسهم شركات الصناعات الدفاعية.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.1% ليغلق عند أعلى مستوى، وصعد سهم راينميتال 13.7% إلى أعلى مستوى على الإطلاق.

المؤشر القياسي لمنطقة اليورو

وارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر القياسي لمنطقة اليورو، إلى 2.49%.

كما تقدم سهم ليوناردو الإيطالية 16%، وارتفع سهم بي.إيه.إي سيستمز البريطانية 14.5%.



فيما ارتفع سهم تاليس الفرنسية 16% وداسو للطيران 14%.وارتفع المؤشر الفرعي لقطاع الصناعات الدفاعية 7.7% إلى مستوى غير مسبوق، كما صعد المؤشر الفرعي لقطاع السلع والخدمات الصناعية 2.5%.