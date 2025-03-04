شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. المصرية للاتصالات تحقق نتائج مالية قوية خلال عام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

حققت المصرية للاتصالات نتائج مالية قوية خلال عام 2024، حيث سجلت نمواً ملحوظاً في الإيرادات وصافي الربح، مدفوعة بزيادة الطلب على خدمات البيانات والبنية التحتية.

ورغم التحديات الاقتصادية، تمكنت الشركة من تعزيز مكانتها في سوق الاتصالات المصري، مع تحقيق زيادات كبيرة في كافة قطاعات الأعمال.

أهم نتائج الأعمال لعام 2024 بالأرقام

82 مليار جنيه إجمالي الإيرادات، بنمو 45% عن 2023.

48% زيادة في إيرادات خدمات البيانات، والتي ساهمت بنسبة 41% من إجمالي نمو الإيرادات.

68% ارتفاع في إيرادات المكالمات الدولية الواردة.

21% نمو في إيرادات خدمات البنية التحتية المقدمة للمشغلين.

13% زيادة في عدد مشتركي الهاتف المحمول.

8% نمو في عدد مشتركي الإنترنت الثابت.

6% ارتفاع في عدد مشتركي الهاتف الثابت.

45% زيادة في الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، بهامش ربح 40%.

14.3 مليار جنيه صافي الربح بعد الضرائب، بزيادة 22% بعد تحييد خسائر فروق العملة وتكاليف برنامج الخروج الاختياري.

19.8 مليار جنيه استثمارات في الأصول داخل الخدمة، تمثل 24% من الإيرادات.

35.1 مليار جنيه نفقات رأسمالية نقدية، تعادل 43% من الإيرادات.

4.4 مليار جنيه صافي التدفقات النقدية الحرة بعد استبعاد مصروفات الرخصة البالغة 6 مليارات جنيه.

48% نمو في إيرادات وحدات أعمال الجملة، مدفوعة بزيادة المكالمات الدولية وتأجير السعات الدولية.

42% ارتفاع في إيرادات وحدات أعمال التجزئة، مدعومة بتوسع قاعدة العملاء وزيادة أسعار الخدمات.