شكرا لقرائتكم خبر عن ما أهمية التوسع فى صناعة المركبات الكهربائية مع تدشين أول سيارة بشركة النصر والان مع تفاصيل الخبر

تعتبر صناعة السيارات الكهربائية في مصر خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

في ظل التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجهها دول العالم، تمثل السيارات الكهربائية بديلاً صديقاً للبيئة، حيث تساعد في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة وتحسين جودة الهواء في المدن.

يعد دخول شركة النصر للسيارات إلى صناعة السيارات الكهربائية خطوة استراتيجية لمصر، حيث تسهم هذه الصناعة في تعزيز الاقتصاد الوطني عبر تقليل الاستيراد من السيارات التقليدية، وبالتالي تقليص فاتورة الاستيراد.

كما تشكل هذه الخطوة بداية لانتقال مصر نحو التحول التكنولوجي في قطاع السيارات، الذي يعتمد بشكل كبير على الطاقة النظيفة.

تسعى شركة النصر للسيارات ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام لتصنيع المركبات ملاكي وسيارات ملاكي تقليدية وكهرباء بحلول شهر مايو 2025 في غضون 60 يوما، وذلك بالشراكة مع إحدى الشركات الصينية

ومن المنتظر أن تكون السيارة الملاكى التى سيتم تصنيعها والتى سيتم إعلان تفاصيلها وسعرها الفترة المقبلة، بمكون محلي يصل نحو 50% بشركة النصر السيارات ذات مزايا متنوعة وتناسب السوق المصرى من حيث الأسعار التي يرجح أن تكون أقل من أسعار السوق المحلى ومن حيث الإمكانيات، ومن حيث منافساتها لأسعار السيارات المستوردة الموجودة في السوق، ‏من حيث الأسعار التي يرجح أن تكون أقل من أسعار السوق المحلى وتتراوح من 550 ألف جنيه لـ 800 ألف جنيه لكلا النوعين، بحسب التوقعات ،خاصة أن الدولة سبق، وأعلنت عن تقديم دعم مقداره 50 ألف جنيه لمن يشترى السيارات الكهربائية فى مراحلها الأولى كنوع من التشجيع لها، والتشجيع للتوسع فى هذه الصناعة فى السوق المصرى.

وبحسب المصادر فإن شركة النصر للسيارات برئاسة الدكتور خالد شديد، الرئيس التنفيذى العضو المنتدب، تعمل على قدم وساق لسرعة إنجاز هذا المشروع الذى ينتظره كل المصريين ولا سيما بعد تصنيع عدد من الأتوبيسات.

وفق المصادر سيتم حجز السيارة الجديدة من خلال موقع ستدشنه الشركة مخصص للحجز وخدمات ما بيع البيع بالتنسيق مع شركاء محليين، وسيتم تدشينه قبيل تصنيع أول سيارة جديدة.

بالإضافة إلى ذلك، تسهم صناعة السيارات الكهربائية في توفير فرص عمل جديدة في مجالات التصنيع، الهندسة، والصيانة، مما يعزز من قدرة مصر على توفير وظائف محلية. كما أن تطوير البنية التحتية للشحن الكهربائي يفتح المجال لاستثمارات جديدة في هذا القطاع الحيوي.

من جانب آخر، تتيح صناعة السيارات الكهربائية لمصر فرصة لتصدير هذه المركبات إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، مما يعزز من مكانتها كمركز إقليمي لصناعة السيارات المتطورة.

كما تساعد هذه الصناعة في دعم رؤية مصر للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، مما يعزز التزامها باتفاقيات تغير المناخ العالمية. بالتالي، فإن صناعة السيارات الكهربائية لا تقتصر على تلبية احتياجات السوق المحلي، بل تفتح أمام مصر آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.