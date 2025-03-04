شكرا لقرائتكم خبر عن القنطرة غرب بوابة توطين سلاسل القيمة المضافة لصناعة الدواجن فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

استقبلت منطقة القنطرة غرب الصناعية الجديدة استثمارا جديدا لخدمة الصناعات الغذائية وتوطين سلاسل القيمة المضافة في صناعة الدواجن في مصر، حيث شهدت المنطقة توقيع عقد مشروع "الشركة المتحدة لتجميع معدات الدواجن" بإجمالي استثمارات تبلغ 3.3 مليون دولار.

ويستهدف المشروع الجديد تجميع معدات خطوط تربية وإنتاج الدواجن، على مساحة 9800 متر مربع، بما يوفر نحو 100 فرصة عمل مباشرة، ويعكس هذا المشروع التزام الدولة بخطط توطين الصناعات الحيوية لتوفير الاستيراد من الخارج، وخاصة الصناعات الغذائية حيث يعمل المشروع الجديد على توطين صناعة معدات الدواجن توفيرًا لنفقات الاستيراد من الخارج، وجذب الاستثمارات النوعية التي تساهم في دعم سلاسل الإنتاج المحلي، حيث يوفر هذا المشروع حلولًا متكاملة لمزارع الدواجن من خلال تجميع وتصنيع المعدات بأحدث التقنيات، ما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات المصرية، كما يمثل خطوة هامة نحو تطوير قطاع التصنيع الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال الحيوي.

وارتفعت وتيرة التعاقدات التي شهدتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وخاصة في المناطق الصناعية الجديدة الواعدة، ومن بينها منطقة القنطرة غرب الصناعية، والتي استقبلت بنهاية اليومين الماضيين الاستثمار رقم 14 تشمل قطاعات صناعية متنوعة بتعاقدات استثمارية تخطت قيمتها الإجمالية حاجز الـ نصف مليار دولار.

وتعتبر منطقة القنطرة غرب الصناعية إحدى المناطق الواعدة في مجال الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي، حيث تتميز بقربها من الأراضي الزراعية الخصبة وشبكة النقل والموانئ، مما يسهل وصول المواد الخام والمنتجات إلى الأسواق المحلية والعالمية، وتستطيع المنطقة أن تسهم في تعزيز القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، وكذا التصنيع الزراعي، كما توفر بيئة استثمارية جاذبة للمشروعات الغذائية، مدعومة ببنية تحتية متطورة وحوافز استثمارية، مما يساعد في تحقيق الأمن الغذائي وخلق فرص عمل ودعم الاقتصاد المحلي.

ويشكل المشروع الجديد نواة لأن تصبح مصر المركز الرائد في تطوير، وتوطين، وتأمين صناعة الدواجن في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك من خلال أحدث التقنيات الحديثة وبتكاليف مناسبة لمنتجي الدواجن، وفي ظل الدعم غير المسبوق الذي نحظى به من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.