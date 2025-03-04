شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 4 مارس 2025.. ما الجديد فى سوق الذهب؟ والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شعبة الذهب آخر تطورات سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 4 مارس 2025 بالتعاملات الصباحية بعد تسجيل ارتفاعات ملحوظة بحوالي 20 جنيها على مدار تعاملات أمس الإثنين.

وارتفعت أونصة الذهب عالميا فوق 2875 دولارا في التداولات الفورية وسط تغيرات مستمرة في اونصة الذهب عالمياً بسبب الحرب التجارية.



أسعار الذهب في مصر

سعر عيار 24 يسجل 4651 جنيهاً.

سعر عيار 21 يسجل 4070 جنيهاً.

سعر عيار 18 يسجل 3489 جنيهاً.

سعر عيار 14 يسجل 2713 جنيهاً.

سعر الجنيه الذهب 32544 جنيهاً.

تطورات الذهب العالمي

وهناك فارق سعري يصل حوالي 10 إلي 20 جنيها حسب وقت الشراء، وكذلك يختلف السعر من تاجر إلي أخر، وكذلك يتحرك السوق صعوداً وهبوطا في الساعة أكثر من مرة.

وجد الذهب الدعم من تراجع الدولار الأمريكي من أعلى مستوياته منذ أكثر من أسبوعين الذي سجله نهاية الأسبوع الماضي الأمر الذي يجعل سعر السبائك أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى مما يزيد الطلب على الذهب ليرتفع سعره.

وأدى الانهيار الأخير في المحادثات بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تقليص احتمالات التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، مما أدى إلى تصاعد المخاوف بشأن عدم الاستقرار الجيوسياسي المطول، وفق جولد بيليون.

صرح وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك يوم الأحد إن الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك ستدخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، لكن ترامب سيقرر ما إذا كان سيلتزم بالمستوى المخطط له البالغ 25٪.

وكان ترامب قد أشار إنه سيضيف تعريفة جمركية أخرى بنسبة 10٪ على السلع الصينية يوم الثلاثاء، مما يضاعف فعليًا الرسوم الجمركية البالغة 10٪ المفروضة في 4 فبراير الماضي.

من جهة أخرى، أظهرت البيانات يوم الجمعة تراجع معنويات المستهلكين بنسبة 0.2٪ في يناير، وهو أول انخفاض لها منذ قرابة السنتين.