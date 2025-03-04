شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر الإدارات التعليمية لشغل 25317 وظيفة معلم مساعد لغة عربية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن حاجة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتعاقد مع 25217 في وظيفة معلم مساعد مادة اللغة العربية وفقاً للإدارات التعليمية بالمحافظات المذكورة على صفحة بوابة الوظائف الحكومية، وذلك وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وأوضح الجهاز أنه تم نشر الإعلان على موقع بوابة الوظائف الحكومية، ومن المقرر فتح باب التقديم في المسابقة اعتباراً من 14 مارس 2025 حتى 27 مارس 2025 على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg، ويمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على الشروط التي يتعين توافرها في المتقدم، والمستندات المطلوبة على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

الإدارات التعليمة بالمحافظات :

محافظة القاهرة بالإدارات التعليمية (منشأة ناصر- المرج -الزاوية -دار السلام -المقطم -التبين -عين شمس -البساتين -حلوان

محافظة اسوان بالإداراتيين التعليميتين (ادفو -كوم امبو)

محافظة الأقصر بالإدارات التعليمية (القـــــرنه - البياضية -الطود)

محافظة قنا بالإدارات التعليمية (دشنا -قوص-قنا)

محافظة سوهاج بالإدارات التعليمية (جرجا -المنشأة -دار السلام -طما -المراغة -سوهاج)

محافظة أسيوط بالإدارات التعليمية (ديروط -منفلوط -القوصية -البدارى -الفتح)

محافظة المنيا بالإدارات التعليمية (ملوى -سمالوط -ابوقرقاص -مطاى -العدوة)

محافظة بني سويف بالإدارات التعليمية ( الفشن -الواسطى - اهناسيا -سمسطا -ناصر)

محافظة الفيوم بالإدارات التعليمية(سنورس -طامية -شرق الفيوم -يوسف الصديق -أبشواى)

محافظة جنوب سيناء بالإداراتيين التعليميتين (سانت كاترين -نويبع)

محافظة البحر الأحمر بالإدارة التعليمية (الغردقة)

محافظة دمياط بالإداراتيين التعليميتين (كفر سعد -دمياط الجديدة)

محافظة مطروح بالإدارات التعليمية (برانى -البنجر -السلوم -سيوة)

محافظة الدقهلية بالإدارات التعليمية(بلقاس -ميت غمر -أجا -السنبلاوين)

محافظة كفر الشيخ بالإدارات التعليمية (الحامول - شرق كفر الشيخ -قلين -غرب كفر الشيخ - سيدي سالم )

محافظة البحيرة بالإدارات التعليمية (ابو المطامير -كوم حمادة -مركز دمنهور -بندر كفر الدوار -مركز كفر الدوار -النوبارية -وادى النطرون)

محافظة الإسكندرية بالإدارات التعليمية (شرق الإسكندرية -العامرية -برج العرب -العجمى -المنتزة أول -المنتزة ثان)

محافظة الغربية بالإدارات التعليمية (شرق المحلة -قطور -غرب المحلة)

محافظة الشرقية بالإدارات التعليمية (بلبيس -فاقوس - منيا القمح- شرق الزقازيق -صان الحجر - الصالحية الجديدة )

محافظة القليوبية بالإدارات التعليمية (شبين القناطر -شرق شبرا -طوخ -الخانكة -الخصوص -غرب شبرا الخيمة -قليوب -القناطر الخيرية )

محافظة الجيزة بالإدارات التعليمية (اوسيم -البدرشين -العياط -الحوامدية -الصف -اطفيح -الواحات البحرية -منشأة القناطر -كرداسة)

محافظة الجيزة بالإدارات التعليمية (اوسيم -البدرشين -العياط -الحوامدية -الصف -اطفيح -الواحات البحرية -منشأة القناطر -كرداسة)

المستندات المطلوب

* الصورة الشخصية

*الرقم القومي وجه أول سارية

*الرقم القومي وجه ثاني سارية

*المؤهل الدراسي

*المؤهل الأعلى إن وجد

*شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة

* الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للأناث

*صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهين بحسب الاحوال)

* إيصال الإيداع البنكي

*الدبلوم التربوي