شكرا لقرائتكم خبر عن كم سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 مارس 2025 أمام الجنيه ببنكى الأهلى ومصر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 مارس 2025 أمام الجنيه المصري بالبنوك المصرية، وفقا لآخر تحديث منشور بالبنوك، وخاصة بنكي الأهلى ومصر، حيث تشهد تعاملات الدولار الأمريكي تطورات ملحوظة أمام الجنيه المصري بالبنوك الرئيسية. وبلغ سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 50.58 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلى المصرى 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 50.60 جنيه للشراء و50.70 للبيع. وجاء سعر الدولار بالبنوك الرئيسية كالاتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر 50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" 50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة 50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع.

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