شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 مارس 2025 أمام الجنيه بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد تعاملات الدولار الأمريكي تطورات ملحوظة أمام الجنيه المصري بالبنوك الرئيسية. وينشر ”الخليج 365” سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 مارس 2025 أمام الجنيه المصري بالبنوك المصرية، وفقا لآخر تحديث منشور بالبنوك. وسجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 50.58 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلى المصرى 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 50.60 جنيه للشراء و50.70 للبيع. وجاء سعر الدولار بالبنوك الرئيسية كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر. 50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" 50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة 50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع.

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