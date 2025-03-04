شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار شانجان CS35 بلس فى مصر .. تخفيض يتخطى 100 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شركة "جي بي اوتو غبور" الوكيل الحصري للعلامة الصينية "شانجان" في مصر، عن مجموعة من التخفيضات شملت أسعار السيارة شانجان CS35 بلس من أول مارس وحتى نهاية الشهر من العام الجاري 2025.

وجاءت الفئة الأولى من سيارة شانجان CS35 بلس بخصم يبلغ 101 ألف جنيه، وتخفيض بقيمة 80 ألف جنيه للفئة الثانية، بينما بلغ مقدار الخصم للفئة الثالثة 75 ألف جنيه.

وعن الاسعار الرسمية للسيارة شانجان CS35 بلس موديل 2025 في مصر فهي كالآتي :

الفئة الأولى بسعر 999,000 جنيه.

الفئة الثانية بسعر 1,100,000 جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 1,200,000 جنيه

تأتي السيارة شانجان CS35 بلس موديل 2025 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1400 سي سي مزود بشاحن تيربو.

ينتج المحرك قوة قدرها 160 حصانًا، مما يوفر أداءً قويًا أثناء القيادة ، يبلغ عزم الدوران الأقصى للمحرك 260 نيوتن/متر، مما يعزز من قدرة السيارة على التسارع والتعامل مع الطرق المختلفة بكفاءة.

وعن أنظمة الأمان والسلامة لسيارة شانجان فقد تم تجهيز السيارة بمجموعة من الوسائد الهوائية التي تشمل الوسائد الأمامية والجانبية، مما يضمن حماية الركاب في حال حدوث تصادم.

نظام فرامل مانع للانزلاق ABS يعمل على تحسين استقرار السيارة أثناء الكبح في الطرق الزلقة.

مساعد الفرامل الفجائية BA يساهم في تعزيز قوة الفرامل في حالات الطوارئ لتقليل المسافة اللازمة للتوقف.

نظام التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD ، ونظام التحكم في ثبات السيارة الإلكتروني ESP.

نظام مراقبة الجر TCS يعمل على تقليل الانزلاق الذي قد يحدث في العجلات أثناء التسارع، مما يعزز من قدرة السيارة على التماسك.

أنظمة المساعدة على التلال HA تسهل قيادة السيارة في المنحدرات الصاعدة، حيث تمنع التراجع المفاجئ عند التوقف على منحدر.

فرامل يدوية كهربائية EPB بدلاً من النظام التقليدي، مما يضيف مزيدًا من الراحة.

نظام مراقبة الإطارات، مثبت للسرعة الذي يساعد السائق في الحفاظ على سرعة ثابتة أثناء القيادة على الطرق السريعة.

حساسات ركن خلفية توفر تسهيل عملية ركن السيارة، مما يساعد على تجنب العقبات أثناء الرجوع للخلف.

كاميرا خلفية توفر رؤية واضحة للمناطق خلف السيارة أثناء الرجوع، مما يضمن أمانًا إضافيًا.

تقنية مراقبة النقاط العمياء التي تساعد في التنبيه عند وجود سيارات في تلك النقطة أثناء تغيير المسار.