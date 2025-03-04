شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ارتفاع عيار 21.. سعر الذهب فى مصر اليوم الإثنين 3 مارس 2025 والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين بالتعاملات المسائية بعد تسجيل ارتفاعات ملحوظة بحوالي 10 جنيهات، وذلك بسبب صعود اونصة الذهب عالميا فوق 2875 دولارا الآن وسط تغيرات مستمرة في اونصة الذهب عالمياً.



أسعار الذهب في مصر

سعر عيار 24 يسجل 4651 جنيهاً.

سعر عيار 21 يسجل 4070 جنيهاً.

سعر عيار 18 يسجل 3489 جنيهاً.

سعر عيار 14 يسجل 2713 جنيهاً.

سعر الجنيه الذهب 32544 جنيهاً.

تطورات الذهب العالمي

ارتفع سعر الذهب العالمي مع بداية تداولات هذا الأسبوع بدعم من ضعف مستويات الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى تزايد الطلب على الملاذ الآمن بعد عرقلة محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا لتعود الأسواق إلى المخاوف بشأن السياسات التجارية الأمريكية.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال تداولات اليوم الاثنين بنسبة 0.4% ليسجل أعلى مستوى عند 2876 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند 2873 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2868 دولار للأونصة.

وجد الذهب الدعم من تراجع الدولار الأمريكي من أعلى مستوياته منذ أكثر من أسبوعين الذي سجله نهاية الأسبوع الماضي الأمر الذي يجعل سعر السبائك أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى مما يزيد الطلب على الذهب ليرتفع سعره.

وأدى الانهيار الأخير في المحادثات بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تقليص احتمالات التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، مما أدى إلى تصاعد المخاوف بشأن عدم الاستقرار الجيوسياسي المطول، وفق جولد بيليون.

صرح وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك يوم الأحد إن الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك ستدخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، لكن ترامب سيقرر ما إذا كان سيلتزم بالمستوى المخطط له البالغ 25٪.

وكان ترامب قد أشار إنه سيضيف تعريفة جمركية أخرى بنسبة 10٪ على السلع الصينية يوم الثلاثاء، مما يضاعف فعليًا الرسوم الجمركية البالغة 10٪ المفروضة في 4 فبراير الماضي.

من جهة أخرى أظهرت البيانات يوم الجمعة تراجع معنويات المستهلكين بنسبة 0.2٪ في يناير، وهو أول انخفاض لها منذ قرابة السنتين.