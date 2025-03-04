شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التفاصيل الكاملة للشهادة الجديدة ببنك مصر بعائد 27% والان مع تفاصيل الخبر

قام بنك مصر بإصدار الوعاء الادخاري الجديد شهادة "يوماتى" وهى شهادة ادخار مدتها ثلاثة سنوات تتمتع بمعدل عائد سنوي 27% متغير يصرف يومياً (يتم تسعيره وفقاً لسعر الكوريدور إيداع – %0.25 ) ومتاح شراء الشهادة للأفراد الطبيعيين من المصريين أو الأجانب.

وتبدأ فئات الشهادة ب 1000 جنيه ومضاعفاتها، وتصدر الشهادة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء.

وجاء قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، بتثبيت أسعار الفائدة قبل أيام، على الإيداع والإقراض، ليدعم المواطنين عبر الحفاظ على أسعار الفائدة المرتفعة لشهادات الادخار وهو ما يتيح الحصول على عائد شهرى ثابت.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى اجتماعها الأخير، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب.

ويستخدم البنك المركزى أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم - يعنى ارتفاع أسعار السلع والخدمات - عبر خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم أو زيادة أسعار الفائدة مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار.

ومتاح شراء الشهادة من أي فرع من فروع البنك التي يصل عددها إلى أكثر من 860 فرع ووحدة مصرفية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، أو من خلال الإنترنت والموبايل البنكي BM Online، أو ماكينات الصراف الآلي ATM الخاصة ببنك مصر والتي يصل عددها نحو 6000 آلة منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة بحد أقصى 90 % من قيمتها الاسمية، ويمكن استرداد الشهادة أو جزء منها بعد مضي 6 أشهر اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ شراء الشهادة، وذلك وفقًا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.