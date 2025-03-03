مؤشر سوق الأسهم السعودية يُغلق مرتفعًا عند مستوى 12123 نقطة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 88.36 نقطة ليقفل عند مستوى 12123.81 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6.1 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 257 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 138 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 99 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات سيسكو القابضة، وبان، والباحة، والرياض، ولازوردي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات سال، وأكوا باور، ومرافق، والكابلات السعودية، وأنابيب الشرق الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.82% و 7.45%.

فيما كانت أسهم شركات الباحة، وشمس، وباتك، والإنماء، وأمريكانا هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سال، والراجحي، والإنماء، وSTC، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 113.62 نقطة ليقفل عند مستوى 31695.97 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 33 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.

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