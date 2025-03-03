شكرا لقرائتكم خبر عن كيف توفر في فاتورة الكهرباء؟.. أغلق وضع الساخن بمبرد المياه وتجنب الكاتيل والان مع تفاصيل الخبر

يبحث الكثير من المواطنين عن طرق ترشيد استهلاك الكهرباء لخفض قيمة فاتورة الاستهلاك الشهرية وتوجيه هذه المبالغ المالية فى اتجاهات أخرى، لذلك يرصد الخليج 365 لقرائه بعض الخطوات التي يمكن اتباعها للتوفير الأموال خلال استخدام بعض الأجهزة الكهربائية مثل مبرد المياه وغلاية المياه "الكاتيل" وهى كالآتى:

أولا مبرد المياه

1- ينصح بغلق خاصية التسخين بالمبرد لأنها تعادل استهلاك سخان المياه الكهربائى تقريبا.

2- انزع فيشة جهاز مبرد المياه من المنبع في حالة الخروج من المنزل بنزع الفيشة من المنبع.



ثانيا غلاية المياه "الكاتيل"

ينصح الخبراء فى مجال الطاقة بتجنب الإفراط فى استخدام غلاية المياه "الكاتيل" نظرة لأنها من الأجهزة كثيفة الاستهلاك، وفى حالة الاضطرار لاستخدامها ينصح بالآتى:

1- ينصح بغلى كمية المياه التى يحتاجها المستهلك فقط وعدم ملء الجهاز دون الحاجة لذلك.

2-الحرص على تنظيفه باستمرار لإزالة الشوائب التى تزيد من وقت تسخين المياه.