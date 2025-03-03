شكرا لقرائتكم خبر عن حوكمة الذكاء الاصطناعى وكفاءة الطاقة تتصدران مناقشات المؤتمر العالمى للمحمول 2025 والان مع تفاصيل الخبر

انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر العالمي للمحمول MWC 2025 في مدينة برشلونة الإسبانية، وهو الحدث الأبرز في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عالميًا، يجمع المؤتمر الذي يستمر حتى 6 مارس، أكثر من 100 ألف مشارك، بينهم مسؤولون حكوميون، وصناع قرار، وخبراء، وممثلو كبرى الشركات التكنولوجية، إلى جانب 2700 عارض من مختلف أنحاء العالم، ويشكل الحدث فرصة لاستعراض أحدث الابتكارات والتوجهات التي تحدد مستقبل قطاع الاتصالات.

يركز المؤتمر هذا العام على مجموعة من القضايا المحورية، أبرزها حوكمة الذكاء الاصطناعي المسؤول، حيث تتزايد المخاوف بشأن تأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي على شبكات الاتصالات وخصوصية البيانات، كما يناقش المؤتمر سبل تحسين كفاءة الطاقة في الشبكات لمواكبة التحولات نحو الاستدامة وتقليل استهلاك الطاقة، وهو موضوع يشغل اهتمام العديد من الشركات المشغلة.

وتحظى الحوسبة الكمومية باهتمام خاص هذا العام، نظرًا لما تحمله من إمكانيات هائلة في تعزيز أمن البيانات وسرعة معالجة المعلومات، إلى جانب مناقشة التوسع في شبكات الجيل الخامس (5G) والاستعداد للانتقال إلى تقنيات الجيل السادس (6G) خلال السنوات المقبلة.

كما يتناول المؤتمر استراتيجيات تعزيز الاستدامة والتنوع في صناعة الاتصالات، وكيف يمكن للشركات الاستثمار في استراتيجياتها الرقمية لضمان مواكبة التطورات التكنولوجية.

بالتوازي مع هذه النقاشات، يحتضن المؤتمر فعالية 4YFN، التي تعد منصة لدعم الشركات الناشئة، حيث سيتم عرض أحدث الابتكارات في مجالات الاتصالات والتكنولوجيا المتقدمة، مما يمنح رواد الأعمال فرصة للقاء المستثمرين والتوسع في الأسواق العالمية.

يعد المؤتمر العالمي للمحمول من أهم الفعاليات السنوية في قطاع الاتصالات، إذ تنظمه الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA منذ عام 1987، وعلى مدار العقود الماضية، أصبح المؤتمر منصة رئيسية تجمع مشغلي الشبكات، ومزودي الخدمات، ومطوري التكنولوجيا، وشركات الأجهزة الذكية، حيث يتم الإعلان عن أحدث الابتكارات في مجالات الاتصالات، وتقنيات الهواتف، والحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي.

وخلال السنوات الأخيرة، اكتسب المؤتمر أهمية متزايدة كونه يعكس التوجهات المستقبلية للصناعة، خاصة مع تسارع رقمنة الاقتصاد العالمي، وزيادة الاعتماد على التقنيات المتصلة في مختلف القطاعات، من الصحة إلى الصناعة وصولًا إلى المدن الذكية.

وتشارك مصر في فعاليات المؤتمر من خلال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي يجري عددًا من اللقاءات على هامش الحدث مع وزراء ومسؤولي كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ومن المقرر أن يعقد الدكتور عمرو طلعت على هامش مشاركته فى المؤتمر عددا من اللقاءات مع وزراء ومسؤولى كبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمنظمات الدولية لبحث التعاون فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفرص الاستثمار فى مصر.