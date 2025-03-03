شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على قرية لولى بيتش بقيمة 198.4 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على الشركة الاستثمارية العربية للمشروعات السياحية (قرية لولي بيتش)، خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 39.2 ألف سهم بقيمة 198.4 مليون جنيه، وصفقة على شركة الجيزة للخدمات الصناعية بحجم تداول 375 ألف سهم بقيمة 37.5 مليون جنيه، وصفقة على شركة الدلتا لتعبئة الغاز-دلتا غاز بحجم تداول 930.5 ألف سهم بقيمة 9.3 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 23.7 مليون سهم بقيمة 250.2 مليون جنيه عبر تنفيذ 52 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.288 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 3.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 83.2 ألف عملية لعدد 212 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.33% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.74%، والعرب على 6.93%، واستحوذت المؤسسات على 33.54% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.45%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 363.3 مليون جنيه، 3.4 مليون جنيه، 61 مليون جنيه، 73.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 7.8 مليون جنيه، 493.4 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 30988 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 38708 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 13630 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 8645 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 11967 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 3304 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 10799 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 1912 نقطة.