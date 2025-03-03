الاقتصاد

سعر الريال القطرى اليوم الإثنين 3-3-2025 فى ختام التعاملات

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سعر الريال القطرى اليوم الإثنين 3-3-2025 فى ختام التعاملات

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القاهرة - سامية سيد - يحرص الخليج 365 على تزويد قرائه بأحدث المعلومات حول أسعار العملات المختلفة، بما في ذلك سعر الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الأثنين 3-3-2025، وبذلك، يمكن للمصريين في الخارج والداخل لمتابعة هذه الأسعار عن واتخاذ قراراتهم حول تحويل العملات بشكل مدروس ووفق معلومات سوق الصرف.

وسجل سعر الريال القطرى اليوم  فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.87جنيه للشراء.

13.92جنيه للبيع.

 

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.95جنيه للشراء.

13.92جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.95جنيه للشراء.

13.91جنيه للبيع.


سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

12.95جنيه للشراء.

13.91جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.84جنيه للشراء.

13.91جنيه للبيع.


 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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