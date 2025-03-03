شكرا لقرائتكم خبر عن «بان القابضة» تعلن تخارجها من شراكتها مع «نيورست» والان نبدء بالتفاصيل



وكانت الشركة قد أعلنت في 6 مارس 2024، تأسيس شراكة مع شركة نيورست لتقديم خدمات الإعاشة والتموين، فيما كانت تمتلك بان نسبة 50%.

ووفقا لبيان الشركة على تداول

وأوضحت أن هذا التطور يعكس التزام الشركة بتوسيع أعمالها في قطاع الإعاشة والتموين، وتعزيز كفاءتها التشغيلية لضمان تقديم خدمات عالية الجودة وفق أعلى المعايير ويأتي هذا التوجه بعد نجاح المجموعة في بدء أعمالها في مشاريع الاعاشة والتموين في نيوم وتحقيقها نسب رضا عالية من عملائها مما يدعم استراتيجية المجموعة للتوسع في المجال.

وكانت مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية أعلنت آخر التطورات بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة نيوريست من أجل غرض تأسيس شركة. الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة مجموعة بان القابضة، تخارحها من الشراكة مع شركة نيورست لتقديم خدمات الإعاشة والتموين.وكانت الشركة قد أعلنت في 6 مارس 2024، تأسيس شراكة مع شركة نيورست لتقديم خدمات الإعاشة والتموين، فيما كانت تمتلك بان نسبة 50%.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، ستتولى شركة مجموعة بان القابضة تشغيل وإدارة جميع مشاريع الإعاشة بشكل كامل، مما يعزز من قدرتها التشغيلية ويدعم استراتيجيتها للنمو المستدام، بما يحقق قيمة مضافة لمساهميها بتحقيق عوائد المشاريع الحالية والمستقبلية بنسبة 100% للشركة.وأوضحت أن هذا التطور يعكس التزام الشركة بتوسيع أعمالها في قطاع الإعاشة والتموين، وتعزيز كفاءتها التشغيلية لضمان تقديم خدمات عالية الجودة وفق أعلى المعايير ويأتي هذا التوجه بعد نجاح المجموعة في بدء أعمالها في مشاريع الاعاشة والتموين في نيوم وتحقيقها نسب رضا عالية من عملائها مما يدعم استراتيجية المجموعة للتوسع في المجال.وكانت مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية أعلنت آخر التطورات بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة نيوريست من أجل غرض تأسيس شركة.