شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية الغذائية» توقع مذكرة تفاهم مع شركة جريفيث فودز والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة التنمية للأغذية، (التنمية الغذائية)، اليوم، مذكرة تفاهم مع شركة جريفيث فودز، وهي شركة عالمية لتطوير وإنتاج المنتجات المتخصصة بالمكونات الغذائية.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يهدف هذا التعاون الى تنويع محفظة منتجات التنمية، وتوسيع التوزيع الإقليمي، ودعم أهداف رؤية المملكة 2030 للأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، بالإضافة إلى دفع الاستدامة عبر سلسلة التوريد.
وتهدف هذه المذكرة إلى إجراء دراسات وتقييم المجالات التالية ذات الاهتمام المشترك:
• اتفاقية التوريد: إبرام اتفاقية توريد لتعزيز توفر المنتجات ودعم النمو في القطاعات المستهدفة في السوق.
• المشروع التجاري المشترك: استكشاف إمكانية إنشاء مشروع مشترك في المملكة العربية السعودية لتوسيع نطاق العمليات في السوق.
• تطوير الأسواق الحلال: استكشاف سبل التعاون لتعزيز قدرات إنتاج المكونات الحلال، بما في ذلك إنشاء مركز بحث وتطوير متطور في المملكة العربية السعودية، متخصص في الابتكار الغذائي، وصناعة المنتجات، وتطوير حلول غذائية صحية.
• بناء منشأة جديدة: القيام بدراسة جدوى لبناء منشأة إنتاج في المملكة العربية السعودية للإنتاج المحلي للمكونات الغذائية الحلال لخدمة أسواق المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.
وتبلغ مدة المذكرة عامين.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يهدف هذا التعاون الى تنويع محفظة منتجات التنمية، وتوسيع التوزيع الإقليمي، ودعم أهداف رؤية المملكة 2030 للأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، بالإضافة إلى دفع الاستدامة عبر سلسلة التوريد.
وتهدف هذه المذكرة إلى إجراء دراسات وتقييم المجالات التالية ذات الاهتمام المشترك:
• اتفاقية التوريد: إبرام اتفاقية توريد لتعزيز توفر المنتجات ودعم النمو في القطاعات المستهدفة في السوق.
• المشروع التجاري المشترك: استكشاف إمكانية إنشاء مشروع مشترك في المملكة العربية السعودية لتوسيع نطاق العمليات في السوق.
• تطوير الأسواق الحلال: استكشاف سبل التعاون لتعزيز قدرات إنتاج المكونات الحلال، بما في ذلك إنشاء مركز بحث وتطوير متطور في المملكة العربية السعودية، متخصص في الابتكار الغذائي، وصناعة المنتجات، وتطوير حلول غذائية صحية.
• بناء منشأة جديدة: القيام بدراسة جدوى لبناء منشأة إنتاج في المملكة العربية السعودية للإنتاج المحلي للمكونات الغذائية الحلال لخدمة أسواق المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.
وتبلغ مدة المذكرة عامين.