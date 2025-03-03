شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية الغذائية» توقع مذكرة تفاهم مع شركة جريفيث فودز والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.