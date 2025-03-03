شكرا لقرائتكم خبر عن «بان القابضة»: بدء عمليات التموين والإعاشة في مجمع سكني بـ«نيوم» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت شركة مجموعة بان القابضة في عمليات التموين والإعاشة في المجمع السكني في نيوم، وتوظيف العديد من الكوادر البشرية المؤهلة، والاستعداد لموسم رمضان.

وكانت الشركة قد أعلنت في 22 يناير الماضي، استلام أمر ترسية مشروع تقديم تقديم خدمات الإعاشة والتموين في أحد المجمعات السكنية في نيوم، والذي تُديره شركة الخدمات المستديمة التابعة لشركة المطلق للاستثمار العقاري (أريك) لمدة تقارب 6 سنوات تنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2030م والذي تقدر قيمته التقديرية بقيمة 436 مليون ريال، لتقديم خدمات الإعاشة والتموين والأطعمة لمجمع القرية الحديثة في نيوم.

