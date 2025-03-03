شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا اليوم الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الإثنين، على ارتفاع بنسبة 0.7%، عند 12123 نقطة، وبتداولات بلغت، 6.139 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 257.259 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 10.003 تريليون ريال. ارتفاع أسهم 138 شركة ارتفعت أسهم 138 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 99، من بين 250 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، سيسكو القابضة، وبان، والباحة، والرياض، ولازوردي، الأكثر ارتفاعا.

وبحسب تداول، كانت أسهم شركات، سال، وأكوا باور، ومرافق، والكابلات السعودية، وأنابيب الشرق، الأكثر انخفاضا. السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.4%، عند 31695 نقطة، وبتداولات بلغت، 33.332 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.790 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 59.796 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 39 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 36، من بين 111 شركة مدرجة في السوق الموازية.