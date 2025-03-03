شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد بنك مصر فى رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

تعمل البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية وعددها 37 بنكا، فى شهر رمضان المبارك 2025 لمدة 4 ساعات يومياً.

ويعمل بنك مصر بالنسبة للجمهور من التاسعة والنصف صباحًا إلى الواحدة والنصف بعد الظهر.

وأعلن البنك المركزى المصرى، أن مواعيد عمل البنوك فى شهر رمضان المبارك لعام 2025 ستكون لمدة 4 ساعات يوميا، حيث من المقرر أن تمتد ساعات العمل بالنسبة للجمهور من التاسعة والنصف صباحًا إلى الواحدة والنصف بعد الظهر.

وبالنسبة للموظفين العاملين بالبنوك، من المقرر أن تبدأ البنوك عملها فى التاسعة صباحًا إلى الثانية بعد الظهر.