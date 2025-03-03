شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي المصري يطلق سيارات صراف آلي متنقلة فى مختلف المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق البنك الأهلي المصري سيارات صراف آلي متنقلة في مختلف المحافظات، (بالقاهرة والإسكندرية وبور فؤاد والاسماعيلية والسويس وأسوان)، وخاصة في المناطق الحيوية والمزدحمة خلال شهر رمضان المُبارك مثل شارع المعز، ومسجد الشرطة بالشيخ زايد وميدان الحصري ، لتقليل التكدس على ماكينات الصراف الآلي ، ووصل أسطول السيارات إلى 28 سيارة .

السيارات بتوفر خدمات:

السحب والإيداع

تغيير العملات

سداد الفواتير

التبرعات والتحويل اللحظي

دعم كامل لذوي الهمم من خلال مطالع مخصصة للكراسي المتحركة وتعديلات داخلية لتسهيل الاستخدام.

وتعد المبادرة جزء من استراتيجية البنك لتعزيز الشمول المالي وتحسين تجربة العملاء، تأكيدًا على أن “العميل هو محور اهتمام البنك”.