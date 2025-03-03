شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الاثنين 3-3-2025 يواصل استقراره أمام الجنيه بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل سعر الدولار اليوم الاثنين 3-3-2025 استقراره أمام الجنيه المصري خلال التعاملات بـ البنوك المصرية، حيث سجل فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.58 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم الاثنين، بالبنك الأهلى المصرى عند 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.60 جنيه للشراء و50.70 للبيع، وفي بنك القاهرة سجل 50.60 جنيه للشراء و50.70 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم خلال التعاملات بالبنوك الرئيسيه كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع.