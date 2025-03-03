شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات البورصة بختام تعاملات الإثنين للجلسة الثانية على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وبلغت قيمة التداول 3.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.288 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 30988 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 38708 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 13630 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 8645 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 11967 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 3304 نقطة.