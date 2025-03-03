شكرا لقرائتكم خبر عن بنك مصر يصدر شهادة ادخار بعائد سنوى 27% متغير يصرف يوميا والان مع تفاصيل الخبر

قام بنك مصر بإصدار الوعاء الادخاري الجديد شهادة "يوماتى" وهي شهادة ادخار مدتها ثلاثة سنوات تتمتع بمعدل عائد سنوي 27% متغير يصرف يومياً (يتم تسعيره وفقاً لسعر الكوريدور إيداع – %0.25 ) ومتاح شراء الشهادة للأفراد الطبيعيين من المصريين أو الأجانب، وتبدأ فئات الشهادة ب 1000 جنيه ومضاعفاتها، وتصدر الشهادة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء.

ومتاح شراء الشهادة من أي فرع من فروع البنك التي يصل عددها إلى أكثر من 860 فرع ووحدة مصرفية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، أو من خلال الإنترنت والموبايل البنكي BM Online، أو ماكينات الصراف الآلي ATM الخاصة بـ بنك مصر والتي يصل عددها نحو 6000 آلة منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

هذا ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة بحد أقصى 90 % من قيمتها الاسمية، ويمكن استرداد الشهادة أو جزء منها بعد مضي 6 أشهر اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ شراء الشهادة، وذلك وفقًا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.