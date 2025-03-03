شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات: دورة تطوير تطبيقات الهاتف المحمول لنظام أندرويد باستخدام لغة جافا والان مع تفاصيل الخبر

يقدم معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات، دورة تدريبية مجانية حول "تطوير تطبيقات الهاتف المحمول لنظام الأندرويد باستخدام لغة جافا" على منصة مهارة-تك، وتتناول الدورة المفاهيم الأساسية لتطوير نظام الأندرويد، وكيفية استخدام مكونات واجهة المستخدم الرسومية، وتخزين البيانات ومعالجتها باستخدام آليات التخزين المختلفة، وتطوير تطبيقات تعتمد على الموقع الجغرافي.

وفي نهاية الدورة التدريبية، يتمكن المتدربون من تطوير تطبيق مستقل أو متصل لنظام لتشغيله على الهاتف المحمول أو الحاسب اللوحي، إلى جانب تصميم برامج وكتابتها وتجميعها واختبارها وتنفيذها باستخدام لغة عالية المستوى، وإثبات القدرة على توظيف أنواع مختلفة من بنى الاختيار في برامج الجافا وفقا لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ومهارة تك هي منصة تعليمية مقدمة من معهد تكنولوجيا المعلومات تقدم دورات تدريبية عالية الجودة، المحتوى المقدم من خلال المنصة تم إنتاجه داخل استوديو مركز التعلم الإلكتروني بمعهد تكنولوجيا المعلومات والمجهز لإنتاج محتوى إلكتروني عالي الجودة من شأنه خدمة الشباب العربي في مسارات تكنولوجيا المعلومات وإثراء المحتوى العربي واتاحته لمجموعة واسعة من المتعلمين لإمدادهم بالجديد من التقنيات الحديثة والتطورات في مسار تكنولوجيا المعلومات.