شكرا لقرائتكم خبر عن 73.57 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسعار النفط 1% في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم بعد أن عززت بيانات قوية في قطاع الصناعات التحويلية الصيني، التفاؤل بشأن الطلب على الوقود، على الرغم من استمرار الضبابية بشأن النمو الاقتصادي بسبب رسوم جمركية أمريكية محتملة.

وزاد خام برنت 76 سنتا أو1% إلى 73.57 دولار للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 75 سنتا أو 1.1 %إلى 70.51 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وفي الشهر الماضي، سجل خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط أول انخفاض شهري لهما في ثلاثة أشهر، إذ أدى تهديد الرسوم الجمركية من جانب الولايات المتحدة وشركائها التجاريين إلى زعزعة ثقة المستثمرين في النمو الاقتصادي العالمي هذا العام وتقليص شهيتهم تجاه الأصول المحفوفة بالمخاطر.