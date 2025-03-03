شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتعافى عالمياً.. ارتفاع سعري وتفاؤل أكبر تجاه طلب الصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط مع تجدد التفاؤل بشأن الطلب على الوقود بفضل بيانات إيجابية عن قطاع التصنيع في الصين أكبر مستورد للخام في العالم، على الرغم من حالة عدم اليقين بشأن اتفاق السلام في أوكرانيا والنمو الاقتصادي العالمي بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية المحتملة، وفق ما ذكرت شبكة ياهو فاينانس الأمريكية. ارتفاع أسعار النفط عالمياً ارتفع خام برنت 36 سنتا بما يعادل 0.5 % إلى 73.17 دولار للبرميل في حين بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 70.10 دولار للبرميل بزيادة 34 سنتا أو 0.5 %.

وارتفعت الأسعار بعد صدور بيانات رسمية يوم السبت أظهرت أن نشاط التصنيع في الصين توسع بأسرع وتيرة في ثلاثة أشهر في فبراير حيث أدت الطلبات الجديدة وحجم المشتريات الأعلى إلى زيادة قوية في الإنتاج.

اقرأ أيضاً: أسعار النفط تتماسك على ارتفاع وسط المخاوف الجيوسياسية والتجارية طلب الصين على النفط يترقب المستثمرون الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني الذي يبدأ في الخامس من مارس لاتخاذ المزيد من التدابير لدعم اقتصادها المنهك، وقد يسفر ذلك بالتبعية عن زيادة الطلب على النفط.

حول ذلك، قال توني سيكامور محلل السوق في "آي جي" :"إن أحد المحركات المحتملة لارتفاع الأسعار هو أن "مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن المكتب الوطني للإحصاء في الصين عاد إلى منطقة التوسع خلال الأيام الماضية".

ومع ذلك، حذر سيكامور من أن التوقعات الاقتصادية للصين قد لا تكون قوية بالدرجة الكاقية حيث من المقرر أن تبدأ جولة أخرى من الرسوم الجمركية على الصادرات إلى الولايات المتحدة في الرابع من مارس. تفاؤل المحللين تجاه الصين أبدى المحللون في بنك "جولدمان ساكس" تفاؤلا أكثر بشأن البيانات قائلين في مذكرة تحليلية :"إنها تشير إلى نشاط اقتصادي مستقر أو أفضل قليلا في الصين في أوائل عام 2025 على الرغم من أن فرض الرسوم الجمركية الأمريكية الإضافية بنسبة 10% قد يدفع إلى تدابير انتقامية".

في الشهر الماضي فبراير، سجل خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط أول انخفاض شهري لهما في ثلاثة أشهر حيث أدى تهديد الرسوم الجمركية من الولايات المتحدة وشركائها التجاريين إلى زعزعة ثقة المستثمرين في النمو الاقتصادي العالمي هذا العام وتقليص شهيتهم للأصول التدولية للسلع الهامة. ترقب محادثات أوكرانيا وأمريكا على الجانب الآخر، تراقب سوق النفط محادثات أوكرانيا وأمريكا، وتحسنت المشاعر العامة بعد قمة يوم الأحد حيث أظهر القادة الأوروبيون دعمًا قويًا للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ووعدوا ببذل المزيد من الجهود لمساعدة بلاده بعد يومين فقط من صدامه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقطع زيلينسكي زيارته إلى واشنطن.

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وقال زيلينسكي يوم الأحد إنه يعتقد أنه قادر على إنقاذ علاقته مع ترامب لكن المحادثات يجب أن تستمر خلف الأبواب المغلقة.

وأضاف أنه لا يزال مستعدًا لتوقيع صفقة معادن مع الولايات المتحدة وأنه يعتقد أن الولايات المتحدة ستكون مستعدة أيضًا. سوق النفط وتخفيف العقوبات وقال محللون في "آي إن جي" في مذكرة بإشرافٍ من الباحث البارز وارن باترسون :"من غير الواضح أين تقف الولايات المتحدة الآن وهو ما يجعل التوصل إلى اتفاق سلام يبدو أكثر بعدًا عما كان عليه قبل أسبوع وهذا يغير آمال سوق الطاقة في تخفيف العقوبات".

وعلاوة على ذلك، أثارت الهجمات المستمرة على مصافي التكرير الروسية مخاوف بشأن صادراتها من المنتجات المكررة مع ورود أنباء عن اشتعال النيران في مصنع آخر في مدينة أوفا الروسية. توقعات أسعار النفط في 2025 وأظهر استطلاع لرأي المحللين، إنهم أبقوا توقعاتهم لأسعار النفط مستقرة إلى حد كبير في عام 2025 مع تسجيل متوسط سعر لخام برنت عند 74.63 دولار للبرميل حيث يتوقعون أن يتم موازنة أي تأثير من العقوبات الأمريكية الإضافية بإمدادات وفيرة واتفاق سلام محتمل بين روسيا وأوكرانيا.