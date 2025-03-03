شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تقلبها مؤخراً.. ما توقعات أسعار بيتكوين على المدى الطويل؟ والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تقلبت العملات المشفرة الرقمية التي تقودها عملة بيتكوين خلال الأيام الأخيرة في ظل ما انطوى عليه السوق من تداول عالٍ وبيع في ظل تقلبات السوق.
وارتفعت عملة البيتكوين بنسبة 2.16% لتعكس خسارة الجمعة التي بلغت 0.35% لتغلق عند 86,183 دولارًا.. وعلى الرغم من ارتفاع السبت إلا أن عملة البيتكوين لم تصل إلى مستوى 90 ألف دولار للجلسة الرابعة على التوالي مما يظهر طلبًا ضعيفًا، وفق ما ذكرت منصة "إف إكس إمباير".
خلال الأسبوع الماضي، أكد الرئيس ترامب على خططه لفرض رسوم جمركية على الواردات الكندية والصينية والمكسيكية ما أثار المخاوف من اندلاع حرب تجارية عالمية.
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كما قد يؤدي ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى تثبيط شهية المستثمرين للبيتكوين.
عكس سوق صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للبيتكوين معنويات المستثمرين تجاه الرسوم الجمركية الأمريكية ومسار أسعار الفائدة الفيدرالية.
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سجلت سوق صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة التي تعمل بعملة البيتكوين في الولايات المتحدة إجمالي تدفقات صافية خارجة بلغت 3,543 مليون دولار في فبراير مقارنة بـ 5,159 مليون دولار في التدفقات الداخلة في يناير.
أثر ضعف الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين على توازن العرض والطلب مما أدى إلى انخفاض سعر البيتكوين بنسبة 17.79% في فبراير.
وفي يوم الجمعة 7 مارس، سيستضيف البيت الأبيض أول قمة للعملات المشفرة ومن المرجح أن تكون موضوعات النقاش حول الابتكار والتنظيم.
وقد تتعافى عملة البيتكوين من خسائرها التي تكبدتها في فبراير إذا أشارت مجموعة العمل إلى إحراز تقدم نحو إنشاء صندوق احتياطي أمريكي.
ومع ذلك، إذا قررت الحكومة الحفاظ على مخزونها الحالي من العملات المشفرة بدلاً من السعي للحصول على وضع الأصول الاحتياطية فقد يظل الطلب على عملة البيتكوين ضعيفًا.
وقد تعمل تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة الفورية لعملة البيتكوين في الولايات المتحدة على التخفيف من مخاطر التعريفات الجمركية الأمريكية وبنك الاحتياطي الفيدرالي مما يدفع عملة البيتكوين إلى ما يتجاوز أعلى مستوى قياسي لها عند 109,312 دولارًا.
وارتفعت عملة البيتكوين بنسبة 2.16% لتعكس خسارة الجمعة التي بلغت 0.35% لتغلق عند 86,183 دولارًا.. وعلى الرغم من ارتفاع السبت إلا أن عملة البيتكوين لم تصل إلى مستوى 90 ألف دولار للجلسة الرابعة على التوالي مما يظهر طلبًا ضعيفًا، وفق ما ذكرت منصة "إف إكس إمباير".
لماذا تتقلب أسعار بيتكوين؟طغت التطورات المتعلقة بالرسوم الجمركية الأمريكية على رهانات خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي والتي أثرت على تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين.
خلال الأسبوع الماضي، أكد الرئيس ترامب على خططه لفرض رسوم جمركية على الواردات الكندية والصينية والمكسيكية ما أثار المخاوف من اندلاع حرب تجارية عالمية.
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رسوم ترامب وبيتكوينقد تؤدي الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة إلى ارتفاع أسعار الواردات مما يؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية والتأثير على مسار أسعار الفائدة الفيدرالية.
كما قد يؤدي ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى تثبيط شهية المستثمرين للبيتكوين.
عكس سوق صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للبيتكوين معنويات المستثمرين تجاه الرسوم الجمركية الأمريكية ومسار أسعار الفائدة الفيدرالية.
تحديات على طريق بيتكوينوفقًا لشركة "فاراسايد إنفيستورز" تضمنت بيانات التدفق الرئيسية للأسبوع المنتهي في 28 فبراير تسجيل جميع صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة التي تعمل بعملة البيتكوين الحادية عشرة تدفقات صافية خارجة مما جعل شهر فبراير مليئًا بالتحديات بالنسبة لعملة البيتكوين والسوق الأوسع.
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سجلت سوق صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة التي تعمل بعملة البيتكوين في الولايات المتحدة إجمالي تدفقات صافية خارجة بلغت 3,543 مليون دولار في فبراير مقارنة بـ 5,159 مليون دولار في التدفقات الداخلة في يناير.
أثر ضعف الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين على توازن العرض والطلب مما أدى إلى انخفاض سعر البيتكوين بنسبة 17.79% في فبراير.
وفي يوم الجمعة 7 مارس، سيستضيف البيت الأبيض أول قمة للعملات المشفرة ومن المرجح أن تكون موضوعات النقاش حول الابتكار والتنظيم.
عوامل ترجح صعود بيتكوينقدمت السناتور سينثيا لوميس قانون البيتكوين اقتراحًا بأن تستحوذ الحكومة الأمريكية على مليون وحدة بيتكوين على مدى خمس سنوات مع فترة احتفاظ إلزامي للعملات لمدة 20 عامًا وهو ما يقول عنه محللون بأنه في حال حدوثه وإذا تم سن هذه السياسة فقد تؤثر بشكل كبير على المعروض من البيتكوين مما قد يدفع البيتكوين إلى مستويات قياسية.
وقد تتعافى عملة البيتكوين من خسائرها التي تكبدتها في فبراير إذا أشارت مجموعة العمل إلى إحراز تقدم نحو إنشاء صندوق احتياطي أمريكي.
ومع ذلك، إذا قررت الحكومة الحفاظ على مخزونها الحالي من العملات المشفرة بدلاً من السعي للحصول على وضع الأصول الاحتياطية فقد يظل الطلب على عملة البيتكوين ضعيفًا.
توقعات أسعار البيتكوينسيعتمد مسار بيتكوين على سياسات التعريفات الجمركية الأمريكية وتوقعات خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي وتطورات الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي للبيتكوين "إس بي آر" واتجاهات تدفق الصناديق المتداولة في البورصة.
وقد تعمل تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة الفورية لعملة البيتكوين في الولايات المتحدة على التخفيف من مخاطر التعريفات الجمركية الأمريكية وبنك الاحتياطي الفيدرالي مما يدفع عملة البيتكوين إلى ما يتجاوز أعلى مستوى قياسي لها عند 109,312 دولارًا.