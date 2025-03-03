شكرا لقرائتكم خبر عن 1.38 تريليون ريال.. قروض الأفراد في السعودية بنهاية يناير 2025 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تصدرت قروض الأفراد، الائتمان المصرفي الممنوح حسب النشاط الاقتصادي في السعودية خلال شهر يناير بقيمة 1.380 تريليون ريال.

ووفقا للنشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما" ارتفعت قروض الأفراد للائتمان المصرفي في يناير على أساس سنوي بنسبة 10.5%، مقارنة بـ1.249 تريليون ريال في الشهر المماثل من العام الماضي. قروض الأفراد بحسب النشرة ارتفعت قروض الأفراد على أساس شهري بنسبة 1%، في يناير الماضي، مقارنة بـ1.366 تريليون ريال في شهر ديسمبر 2024. القروض العقارية وجاء في المرتبة الثانية الأنشطة العقارية، بائتمان مصرفي قدره 343.593 مليار ريال، مرتفعا على أساس سنوي وشهري بنسبة 30.6%، و3.1% على التوالي.

وفي المرتبة الثالثة جاء نشاط تجارة الجملة والتجزئة، بائتمان مصرفي قدره 203.897 مليار ريال، مرتفعا بنسبة 11.1% على أساس سنوي، فيما ارتفع بنسبة 2.5% على أساس شهري. الصناعات التحويلية وجاء في المرتبة الرابعة نشاط الصناعات التحويلية، بائتمان مصرفي قدره 190.186 مليار ريال، مرتفعا على أساس سنوي وشهري، بنسبة 29.21%، و2.5% على التوالي.

وبحسب النشرة جاء في المرتبة الخامسة، نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والمياه بائتمان مصرفي قدره، 186.406 مليار ريال، مرتفعا على أساس سنوي وشهري بنسبة 26.6%، و1.9% على التوالي.

وجاء نشاط الأنشطة المالية وأنشطة التأمين في المرتبة السادسة، بائتمان مصرفي قدره، 137.618 مليار ريال، مرتفعا بنسبة 32.1% على أساس سنوي، بينما ارتفع بنسبة 0.7% على أساس شهري. نشاط التشييد وسجل الائتمان المصرفي الممنوح لنشاط التشييد 125.009 مليار ريال، مرتفعا على أساس سنوي وشهري بنسبة 0.9%، و3.9% على التوالي.

وبلغ الائتمان المصرفي الممنوح لنشاط النقل والتخزين، 51.880 مليار ريال، مرتفعا بنسبة 15.6% على أساس سنوي، بينما ارتفع بنسبة 0.7% على أساس شهري.

وبحسب النشرة، سجل الائتمان المصرفي الممنوح لنشاط التعدين والمناجم، 51.451 مليار ريال، مرتفعا بنسبة 27.8% على أساس سنوي، بينما انخفض بنسبة 1.8% على أساس شهري.

وسجل الائتمان المصرفي الممنوح لنشاط الخدمات الإدارية وخدمات الدعم 39.596 مليار ريال، فيما حصلت أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية على ائتمان مصرفي في يناير الماضي، قدره، 39.024 مليار ريال.

وبلغ نشاط المعلومات والاتصالات 27.406 مليار ريال، فيما بلغ الائتمان المصرفي الممنوح لأنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي 21.980 مليار ريال، بينما بلغ الائتمان المصرفي للزراعة والغابات وصيد الأسماك 8.780 مليار ريال.

وأفادت النشرة بأن نشاط التعليم حصل على ائتمان مصرفي قدره 8.429 مليار ريال، في حين حصلت الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية على 8.384 مليار ريال.