شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يلتقى رئيس الوزراء ووزير النفط العراقى لبحث تعزيز في مجالات البترول والان مع تفاصيل الخبر

التقى اليوم المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس حيان عبد الغني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط العراقي بالعاصمة بغداد خلال زيارة رسمية لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات قطاع البترول المختلفة.

وخلال اللقاء أعرب الوزيران عن اعتزازهما بالعلاقات الوطيده بين الجانبين المصري والعراقي وأكدا على ضرورة تعزيز التعاون بينهما في مجال النفط والغاز الطبيعي لتحقيق التكامل بين الجانبين بما يحقق المنفعة المتبادلة للبلدين الشقيقين.

واستعراض المهندس كريم بدوي إستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، وبالأخص إمكانية التعاون الثنائي وفق المحور الأول المتعلق بتعظيم أنشطة الإنتاج والمحور الثاني الخاص بتعظيم الاستفادة من البنية التحتية المصرية في قطاعات التكرير والبتروكيماويات ومشتقات الغاز والمحور السادس الخاص بتعزيز التعاون الإقليمي والاستفادة من القدرات المصرية لتداول الطاقة ومشتقاتها المختلفة. وفي هذا الإطار ناقش الوزيران التعاون في مجال التكرير بنقل النفط العراقي لتكريره بمعامل التكرير المصرية بما يمثل فرصة إضافية للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، كما تناول اللقاء تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية ووزارة النفط العراقية وتحديثها لتشمل جوانب أخرى يمكن التعاون بها كمجال الطاقة الجديدة والمتجددة.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة تعزيز تواجد الشركات المصرية المتخصصة في مجالات تصميم وتنفيذ وصيانة وتشغيل المشروعات للعمل بشكل أكبر في دولة العراق، لما تمتلكه الشركات المصرية المتخصصة من خبرات واسعة في عدة مجالات تمكنها من المشاركة في مشروعات البنية التحتية ومشروعات البترول والغاز في دولة العراق الشقيق.

وقد اتفق الجانبان على تشكيل لجنة توجيهية مشتركة من الجانبين لتنفيذ مجالات التعاون المتفق عليها ومتابعة تنفيذها. وقد رافق الوزير خلال زيارته كل من المهندس إيهاب رجائي – وكيل أول الوزارة للإنتاج، والمهندس صلاح عبد الكريم – الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، و ناصر شومان رئيس الإدارة المركزية للنقل والتسويق بوزارة البترول والثروة المعدنية، والمهندس وليد لطفي – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بتروجت، والمهندس أحمد الخليفة نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط والمشروعات، والمهندس محمد حسانين نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول للتكرير، والمهندس خالد إبراهيم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة صان مصر، والمهندس وائل لطفي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إنبي، ومحمد سمير – مدير عام بالمكتب الفني وزارة البترول والثروة المعدنية.