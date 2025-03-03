شكرا لقرائتكم خبر عن بحوث "مباشر" تقدر متوسط القيمة العادلة لسهم طلعت مصطفى عند 94.1 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدر قسم بحوث شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، القيمة العادلة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة عند متوسط 91.4 جنيه للسهم الواحد، بنسبة ارتفاع محتمل 78.2% خلال عام 2025، مرجعة سبب التقييم بناءً على إيرادات المبيعات المعترف بها خلال 5 سنوات بالإضافة إلى تدفقات دخل قطاع الضيافة.

قال قسم بحوث شركة مباشر، في تقريره تعليقًا على نتائج أعمال مجموعة طلعت مصطفى القابضة خلال عام 2025، إن المجموعة سجلت نموًا ملحوظًا، وحققت إنجازًا جديدًا وتوسعت في قطاعات المجموعة بهدف تأمين إيرادات بالعملة الأجنبية، والاستفادة من نمو الأسواق المجاورة، وإطلاق العنان للفرص الإقليمية.

وذكر التقرير، أن مجموعة طلعت مصطفى القابضة، سجلت ارتفاعًا في ربحية السهم الأساسي قدره 220.5% على أساس سنوي، لتصل إلى 4.68 جنيه للسهم خلال عام 2024 مدفوعة بتسجيل ارتفاع في صافي الربح قدره 223.6% على أساس سنوي ليصل إلى 10.7 مليار جنيه خلال عام 2024، مما يعكس هامش صافي الربح بنسبة 25.1% خلال عام 2024 في مقابل 11.7% خلال عام 2023 مدفوعًا بارتفاع في الإيرادات قدره 50.1% على أساس سنوي لتصل إلى 42.7 مليار جنيه، منوهة إلى أن المجموعة سجلت ارتفاعًا في ربحية السهم المعدل قدره 223.9% على أساس سنوي، لتصل إلى 5.2 جنيه للسهم خلال 2024.

أشار التقرير، إلى السبب وراء الارتفاع في صافي الربح خلال عام 2024 إلى أولًا نمو إيرادات قطاع الفنادق بنسبة 224.7% على أساس سنوي، لتسجل 11.5 مليار جنيه، وذلك بفضل إضافة 2500 غرفة فندقية ليصل إجمالي الغرف الفندقية إلى 3500 غرفة فندقية، نتيجة الاستحواذ على الفنادق السبعة التاريخية، وثانيًا تسجيل فائض إعادة تقييم الاستثمارات العقارية بقيمة 4.9 مليار جنيه، وثالثًا تسجيل صافي أرباح ناتجة عن عملية تجميع الشركات الفندقية بقيمة 718.8 مليون جنيه.

لفت التقرير، إلى أسباب نمو إيرادات مجموعة طلعت مصطفى خلال عام 2024 بشكل أساسي إلى نمو جميع قطاعات الشركة، إذ ارتفعت إيرادات قطاع العقارات بنسبة 13.6% على أساس سنوي لتصل إلى 24.5 مليار جنيه خلال عام 2024 لتساهم بنسبة 57.5% من إجمالي الإيرادات في مقابل 75.9% خلال الفترة المقارنة، ويعزي ذلك إلى ارتفاع الأسعار نتيجة لزيادة تكلفة مواد البناء وسط بيئة تضخم مرتفعة، وتضاعف إجمالي المبيعات التعاقدية للمجموعة بمعدل 3.5 مرة ليصل إلى 504 مليارات جنيه خلال عام 2024، متضمنًا المبيعات التعاقدية بقيمة 177.7 مليار جنيه، والمبيعات التعاقدية الأخرى بقيمة 45.5 مليار جنيه، والمبيعات التعاقدية لمشروع "ساوث ميد" بقيمة 280.8 مليار جنيه، وكذلك ارتفاع المبيعات غير المسلمة بنسبة 102.8% لتصل إلى 294 مليار جنيه خلال عام 2024.

قال كما ساهم في نمو إيرادات مجموعة طلعت مصطفى، ارتفاع إيرادات قطاع الفنادق بنسبة 224.7% على أساس سنوي لتصل إلى 11.5 مليار جنيه خلال عام 2024 لتساهم بنسبة 26.9% من إجمالي الإيرادات، واتسع هامش مجمل ربح القطاع بمقدار 1542 نقطة، على أساس سنوي ليصل إلى 58.8% خلال عام 2024، وارتفاع الإيرادات المتكررة بنسبة 101% لتصل إلى 6.6 مليار جنيه خلال عام 2024 لتساهم بنسبة 15.6% من إجمالي الإيرادات خلال عام 2024.

ذكر تقرير قسم بحوث شركة مباشر، أن مجموعة طلعت مصطفى القابضة سجلت ارتفاعًا في السيولة قدره 683.2% في صافي النقدية وما في حكمها مسجلة 50.9 مليار جنيه بنهاية عام 2024 مقابل 6.5 مليار جنيه بنهاية عام 2023، وسجلت الشركة معدل صافي نقدية/حقوق الملكية قدره 38.7% بنهاية العام 2024 مقابل 16.7% بنهاية العام 2023.