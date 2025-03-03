شكرا لقرائتكم خبر عن عيار 21 يرتفع 10جنيهات.. آخر تطورات سعر الذهب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر مع مستهل جلسات تداول هذا الأسبوع وذلك مع انتهاء الضغط السلبي من انخفاض سعر الذهب العالمي ودخوله في حركة ارتفاع إيجابي مما دفع الذهب في مصر للارتفاع 10 جنيهات فقط.

أسعار الذهب في مصر:

سعر عيار 24 يسجل 4640 جنيها.

سعر عيار 21 يسجل 4060 جنيها.

سعر عيار 18 يسجل 3480 جنيها.

سعر عيار 14 يسجل 2706 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب 32480 جنيها.



افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم عند المستوى 4050 جنيها للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 4060 جنيها للجرام، وذلك بعد أن ارتفع يوم أمس بمقدار 10 جنيهات.

تراجع الذهب في أسبوع

الانخفاض الحالي في مستويات الذهب المحلي ناتج عن تراجع في سعر الذهب العالمي وتسجيله أول انخفاض أسبوعي بعد 8 أسابيع متتالية من المكاسب، الأمر الذي دفع السعر المحلي إلى الدخول في تصحيح سلبي بعد أن سجل اعلى قمة سعرية منذ عام عند 4175 جنيها للجرام، وفق جولد بيليون.

اليوم مع أول تداولات الأسبوع سنترقب قوة مستوى الدعم 4050 جنيها للجرام وهل سينجح في الاستمرار في الصعود أم سيتراجع الذهب في كسر هذا المستوى واستهداف المستوى 4000 جنيه للجرام.

حتى الآن يبقى الاتجاه العام لتداول الذهب المحلي صاعد بالرغم من التراجع الأخير الذي يبقى ضمن التصحيح السلبي، والذي قد يعطي فرصة للشراء من جديد، خاصة أن حركة الذهب المحلي تعتمد حالياً على تغيرات سعر أونصة الذهب العالمي.

الجدير بالذكر أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه قد استقر في البنوك الرسمية قبل عطلة البنوك ولكن الصعود يظل تدريجي وهو الأمر الذي لم يؤثر بشكل ملموس على تسعير الذهب المحلي ليظل التركيز في تسعير الذهب على حركة الذهب العالمي.



