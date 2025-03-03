شكرا لقرائتكم خبر عن مجمعة المركبات: 100 ألف جنيه تعويض لكل حالة وفاة فى حادث أسيوط والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات، صرف 100 ألف جنيه تعويض لكل حالة وفاة فى حادث اسيوط والذى راح ضحيته 13 شخص، بينما يتحدد تعويض الإصابة وفقاً لنسبة العجز المحددة من القومسيون الطبي.

وأضافت المجمعة فى بيان عن حادث الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة أسيوط علي إثر إصطدام مركبتين أن المجمعة تابعت باهتمام بالغ نتائج تطورات الحادث المؤسف الذي شهده الطريق الصحراوي الغربي وتحديداً بمركز الغنايم بنطاق محافظة أسيوط صباح اليوم الإثنين الموافق 03/03/2025 على إثر إصطدام سيارة نقل بأخري ميكروباص يٌقِل ركاباً أغلبهم يحملون الجنسية السودانية أثناء قدومهم من محافظة أسوان إلي محافظة القاهرة.

والمعاينة الأولية للحادث تشير إلى أنه أثناء سير السيارة الميكروباص وإستقلال بعض الركاب الذي يحملون الجنسية السودانية بها بالطريق الصحراوي الغربي وتحديداً بمركز الغنايم بنطاق محافظة أسيوط حال قدومهم من محافظة أسوان إلي محافظة القاهرة ، فوجئوا بالسيارة النقل "تريلا" تسير في الإتجاه المعاكس وبسرعة زائدة، مما أدى إلى تصادم عنيف ونتج عن ذلك وفاة (13) شخص وإصابة (2) أخرين.

ويذكر أن المجمعة من جانبها إتخذت كافة الإجراءات للوصول للمعلومات عن التغطية التأمينية للمركبات محل الحادث وذلك بعد ثبوت سريان وثيقة التأمين الإلزامي لدي المجمعة.

وسيتم مباشرة إجراءات صرف التعويضات اللازمة نتيجة الحادث عبر المجمعة كونها الجهة المنوط بها صرف التعويضات للمتضررين من حوادث الطرق وفقاً لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 وحدود التغطيات التأمينية الجديدة المحددة به وذلك بعد استلام مستندات الحادث ودراستها والانتهاء من القيد والوصف القانوني من قبل النيابة العامة التي تباشر التحقيق.

وأكد إبراهيم لبيب "المدير التنفيذي للمجمعة" على استعداد المجمعة للتواصل مع أسر الضحايا والمصابين أو استقبال استفساراتهم ليتسنى لهم إنهاء الإجراءات وصرف مبالغ التأمين المحددة بالقانون في أسرع وقت.

ومن منطلق حرص المجمعة على وصول مبالغ التأمين لمستحقيها بأيسر وأسرع الطرق كلف إبراهيم لبيب مسئولي المجمعة بفرع محافظة المنيا تحديداً وكذلك مسئولي المقر الرئيسي وكافة فروع المجمعة بمتابعة تطورات الحادث عن كثب والتعاون الكامل مع أهالي الضحايا والمصابين وتقديم كافة سبل الإجراءات المتاحة لوصول التعويضات للمضرورين.

وأعرب إبراهيم لبيب المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات عن خالص تعازيه لعائلات الضحايا متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وأشار إلى أن الوثيقة الصادرة من المجمعة تتضمن تغطية الوفاة والإصابات البشرية الناتجة عن حوادث السيارات؛ بحيث يتم سداد مائة ألف جنيه تعويض عن كل حالة وفاة، بينما يتحدد تعويض الإصابة وفقاً لنسبة العجز المحددة من القومسيون الطبي.

وأوضح أنه يمكن لأسر المصابين أو المتوفيين التوجه لمقرات المجمعة وفروعها على العناوين التالية

المركز الرئيسي: 44 شارع عبد المنعم رياض المتفرع من شارع البطل أحمد عبد العزيز – المهندسين – محافظة الجيزة.

التليفون: 02(33047949)

فرع طنطا: مدينة طنطا ٤٢ شارع البحر - برج سيتي مول – الدور السابع – محافظة الغربية.

التليفون:040(3335132-3335131)

فرع المنيا: برج ماجستيك - شارع الجمهورية – الدور الرابع - أمام محطة قطار المنيا – محافظة المنيا.

التليفون:086(2325388-2325389)

فرع الإسماعيلية: برج العشري بلازا – شارع شبين الكوم – أمام مجمع محاكم الإسماعيلية – محافظة الإسماعيلية.

التليفون:064(3169137-3169634)

أو على الموقع الإلكتروني للمجمعة: www.ecip-egypt.org

لتقديم المستندات للبدء في إجراءات صرف التعويضات المستحقة للمضرورين.

وأكد على أنه يتم تقديم كافة خدمات المجمعة بالمقر الرئيسي لها وفروعها على مستوى واحد، ويمكن للمواطنين أو الأجانب التقدم بمستنداتهم أو استكمالها وصرف التعويضات من خلال أي فرع للمجمعة.