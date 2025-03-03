شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر الرئيسى للبورصة يتجاوز مستوى 31 ألف نقطة بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، باستثناء مؤشر إيجي إكس 70، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.6 مليار جنيه خلال ساعتين ونصف.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 31036 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 38751 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 13655 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 8630 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 11953 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 3306 نقطة، بينما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 10801 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: جدوى للتنمية الصناعية، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، ومطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة.

كما أعلنت البورصة، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية المصدرة لعدد 160.7 مليون سهم بقيمة 31.3 مليون جنيه.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ اشترى داخلين بشركات جهينة للصناعات الغذائية، والإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، والمهندس للتأمين، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، ومصر للفنادق، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 1000 سهم، 1135 سهمًا، 15.8 ألف سهم، 7262 سهمًا، 5647 سهمًا، 956.7 ألف سهم، على الترتيب، واشترى مساهم رئيسي بشركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية عدد 10 مليون سهم.

فيما باع داخليين بشركات لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، ومصر بني سويف للأسمنت، وبلتون القابضة، ومصر للفنادق، وشركة مستشفى كليوباترا، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، هيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية عدد 1.35 مليون سهم، 501 سهم، 55 سهمًا، 600 ألف سهم، 150 ألف سهم، 100 ألف سهم، 150 سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري 1.7 مليون سهم.

أعلنت شركة كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، عن شراء المساهم هشام إبراهيم عبد المنعم النحاس، عدد 2.5 مليون سهم بسعر 0.4415 جنيه بقيمة إجمالية 1.1 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 4.75% إلى 5.23%، ونفذت الصفقة من خلال شركة الاعتماد المالي الاستثماري لتداول الأوراق المالية.

في سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، ففي قطاع الخدمات المالية حققت الشركة الدولية للتأجير التمويلي (انكوليس) إجمالي أصول مبلغ وقدره 8.4 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في ديسمبر عام 2024 بنسبة زيادة 45%، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب مبلغ وقدره 264 مليون جنيه بنسبة نمو 104.53%.

في سياق آخر أعلنت شركة جهينة للصناعات الغذائية، عن توقيع شركة تابعة (شركة طيبة للتجارة والتوزيع) اتفاقية تمويل قيمتها 400 مليون جنيه مع البنك التجاري الدولي-مصر، لتوفير تمويل متوسط الأجل، ومدة القرض حوالي 4 سنوات، وسيتم استخدامه لزيادة أسطول الشركة من عربات التوزيع، وكذلك زيادة الثلاجات.