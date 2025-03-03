- 1/2
- 2/2
شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب إلى 2866.76 دولار للأوقية والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس
ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% ليصل إلى 2866.76 دولارًا للأوقية (الأونصة).
كما زادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 1.1% لتصل إلى 2880.50 دولارًا للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاتين في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى 945.45 دولارًا للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 1% ليصل إلى 928.54 دولارًا للأوقية.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط