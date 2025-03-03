ارتفاع أسعار الذهب إلى 2866.76 دولار للأوقية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% ليصل إلى 2866.76 دولارًا للأوقية (الأونصة).

كما زادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 1.1% لتصل إلى 2880.50 دولارًا للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاتين في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى 945.45 دولارًا للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 1% ليصل إلى 928.54 دولارًا للأوقية.

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