شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.. استقرار في البنوك والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الإثنين، عند آخر مستويات سجلتها العملة الخضراء.
سعر الدولار في البنك المركزيسجل سعر الدولار اليوم الإثنين، مقابل الجنيه المصري، في البنك المركزي المصري، 50.72 جنيه للبيع، و50.59 جنيه للشراء.
سعر الدولار في البنك الأهليوبلغ سعر الدولار اليوم الإثنين، مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي المصري، 50.70 جنيه للبيع، و50.60 جنيه للشراء.
سعر الدولار في بنك مصراستقر سعر الدولار اليوم الإثنين، مقابل الجنيه المصري، في بنك مصر، عند: 50.70 جنيه للبيع، و50.60 جنيه للشراء.
سعر الدولار في بنك الإسكندريةوسجل سعر الدولار اليوم الإثنين، مقابل الجنيه المصري، في بنك الإسكندرية، 50.70 جنيه للبيع، و50.60 جنيه للشراء.
سعر الدولار في بنك قناة السويسوبلغ سعر الدولار اليوم الإثنين، مقابل الجنيه المصري، في بنك قناة السويس، 50.72 جنيه للبيع، و50.62 جنيه للشراء.
سعر الدولار في البنك التجاري الدوليواستقر سعر الدولار اليوم الإثنين، مقابل الجنيه المصري، في البنك التجاري الدولي عند: 50.70 جنيه للبيع، و50.60 جنيه للشراء.
سعر الدولار في بنك فيصل الإسلاميسجل سعر الدولار اليوم الإثنين، مقابل الجنيه المصري، في بنك فيصل الإسلامي،50.72 جنيه للبيع، و50.62 جنيه للشراء.
سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلاميبلغ سعر الدولار اليوم الإثنين، مقابل الجنيه المصري، في مصرف أبوظبي الإسلامي،50.73 جنيه للبيع، و50.63 جنيه للشراء.
سعر الدولار في بنك الكويت الوطنيسجل سعر الدولار اليوم الإثنين، مقابل الجنيه المصري، في بنك الكويت الوطني، 50.72 جنيه للبيع، و50.62 جنيه للشراء.
سعر الدولار في بنك قطر الوطنياستقر سعر الدولار اليوم الإثنين، مقابل الجنيه المصري، في بنك قطر الوطني عند: 50.73 جنيه للبيع، و50.63 جنيه للشراء.
أحمد أبراهيم
صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام