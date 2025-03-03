شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.. استقرار في البنوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الإثنين، عند آخر مستويات سجلتها العملة الخضراء. سعر الدولار في البنك المركزي سجل سعر الدولار اليوم الإثنين، مقابل الجنيه المصري، في البنك المركزي المصري، 50.72 جنيه للبيع، و50.59 جنيه للشراء. سعر الدولار في البنك الأهلي وبلغ سعر الدولار اليوم الإثنين، مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي المصري، 50.70 جنيه للبيع، و50.60 جنيه للشراء. سعر الدولار في بنك مصر استقر سعر الدولار اليوم الإثنين، مقابل الجنيه المصري، في بنك مصر، عند: 50.70 جنيه للبيع، و50.60 جنيه للشراء. سعر الدولار في بنك الإسكندرية وسجل سعر الدولار اليوم الإثنين، مقابل الجنيه المصري، في بنك الإسكندرية، 50.70 جنيه للبيع، و50.60 جنيه للشراء. سعر الدولار في بنك قناة السويس وبلغ سعر الدولار اليوم الإثنين، مقابل الجنيه المصري، في بنك قناة السويس، 50.72 جنيه للبيع، و50.62 جنيه للشراء. سعر الدولار في البنك التجاري الدولي واستقر سعر الدولار اليوم الإثنين، مقابل الجنيه المصري، في البنك التجاري الدولي عند: 50.70 جنيه للبيع، و50.60 جنيه للشراء. سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي سجل سعر الدولار اليوم الإثنين، مقابل الجنيه المصري، في بنك فيصل الإسلامي،50.72 جنيه للبيع، و50.62 جنيه للشراء. سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي بلغ سعر الدولار اليوم الإثنين، مقابل الجنيه المصري، في مصرف أبوظبي الإسلامي،50.73 جنيه للبيع، و50.63 جنيه للشراء. سعر الدولار في بنك الكويت الوطني سجل سعر الدولار اليوم الإثنين، مقابل الجنيه المصري، في بنك الكويت الوطني، 50.72 جنيه للبيع، و50.62 جنيه للشراء. سعر الدولار في بنك قطر الوطني استقر سعر الدولار اليوم الإثنين، مقابل الجنيه المصري، في بنك قطر الوطني عند: 50.73 جنيه للبيع، و50.63 جنيه للشراء.