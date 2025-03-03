شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يرتفع إلى 4050 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الإثنين، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس. سعر الذهب في مصر سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر اليوم الإثنين، 4628.5 جنيه للبيع، و4600 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في مصر، اليوم الإثنين، 4242.75 جنيه للبيع، و4216.75 جنيه للشراء. عيار 21 ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21، في مصر، اليوم الإثنين إلى: 4050 جنيها للبيع، و4025 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر، اليوم الإثنين، 3471.5 جنيه للبيع، و3450 جنيها للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 14 في مصر، اليوم الإثنين، 2700 جنيه للبيع، و2683.25 جنيه للشراء. أسعار الذهب وارتفع سعر جرام الذهب، عيار 12 في مصر، اليوم الإثنين، إلى: 2314.25 جنيه للبيع، و2300 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم الإثنين، 32400 جنيه للبيع، و32200 جنيه للشراء.