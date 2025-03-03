شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيض 200 ألف جنيه على السيارة سوبارو كروستريك حتى نهاية شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شركة أبو غالي موتورز الوكيل الحصري للعلامة اليابانية "سوبارو" في مصر، عن تخفيضات لأول مرة تصل إلى 200 ألف جنيه، على أسعار السيارة "سوبارو كروستريك" بداية من 27 فبراير الجاري حتى نهاية شهر رمضان الجاري.

وعن سعر السيارة سوبارو كروستريك في مصر بعد التخفيضات الجديدة، فهي تقدم بسعر رسمي يبلغ 2 مليون و 150 ألف جنيه، ويتم طرحها محليًا عبر فئة واحدة من الكماليات .

وتأتي سيارة سوبارو كروس تريك بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر، يتمتع المحرك بقوة 156 حصانًا، وعزم دوران يصل إلى 196 نيوتن/ متر، مما يوفر أداءً ممتازًا، يعتمد المحرك على ناقل حركة أوتوماتيكي، مما يضمن تجربة قيادة سلسة.

كما تأتي السيارة بنظام الدفع الرباعي، ما يعزز من قدرتها على التعامل مع مختلف الظروف والطرقات، وبفضل هذه المواصفات، تتمكن السيارة من التسارع من 0 إلى 100 كم/الساعة في 10.5 ثوانٍ، مما يجعلها قوية في الأداء.

أما عن مواصفات السلامة والأمان في سيارة سوبارو كروستريك فهي كالاتي :

زودت السيارة بعدد 8 وسائد هوائية، تشمل الوسائد الأمامية والجانبية والستائرية، لتوفير حماية شاملة للسائق والركاب.

فرامل مانعة للانغلاق تساهم في تحسين السيطرة على السيارة في ظروف الطرق الزلقة.

تم تجهيز السيارة بنظام فرامل يد إلكترونية، مما يسهل التحكم في السيارة أثناء التوقف.

مثبت سرعة مما يوفر راحة إضافية أثناء القيادة لمسافات طويلة.

نظام التحكم عند نزول المنحدرات، وخاصية التعليق التلقائي.

كاميرا خلفية لتوفير رؤية واضحة عند الرجوع للخلف، مما يسهم في تسهيل عملية ركن السيارة.

نظام الحماية من السرقة مع مانع تشغيل المحرك.

ويبلغ طول سوبارو كروس تريك حوالي 4480 ملم، مما يمنحها تصميمًا متوازنًا بين الأبعاد الكبيرة والمرونة في القيادة.

تصل السيارة إلى عرض إجمالي يبلغ 1800 ملم، ما يمنحها استقرارًا وثباتًا جيدًا على الطرقات.

يقدر ارتفاع السيارة بحوالي 1600 ملم، وتتميز السيارة بقدرة على تجاوز التضاريس الوعرة بشكل مريح، مما يزيد من عملية القيادة في مختلف الظروف



