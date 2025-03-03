شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الإثنين.. البورصة العالمية ترتفع وفى مصر يتجه للصعود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الإثنين حيث ساعدت التطورات في البورصة العالمية لتسجل صعود إلي 2870 دولاراً مما يشير إلي توقعات بصعود الذهب في مصر.

أسعار الذهب اليوم فى مصر:

- سعر عيار 24 اليوم 4629 جنيها.

- سعر عيار 21 اليوم 4050 جنيها.

- سعر عيار 18 اليوم 3741 جنيها.

- سعر عيار 14 اليوم 2700 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب اليوم 32400 جنيه.



ويشهد السوق العالمي للذهب استمرار المخاوف في الأسواق المالية نتيجة قرارات جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متعلقة بزيادة التعريفات الجمركية مما قد ينتج عن هذا حرب تجارية جديدة.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.