شكرا لقرائتكم خبر عن رغم التحديات.. الصين تؤكد على قوة اقتصادها وتضع هدف نمو طموح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في ظل التركيز المستمر من جانب بعض المنصات الغربية على ترويج روايات الانهيار الاقتصادي في الصين يطرح البعض تساؤلاً حول حقيقة ذلك، وهل يظل الاقتصاد الصيني ديناميكياً ومستعداً للنمو على المدى الطويل، وفق ما أوردت صحيفة "تشاينا ديلي".

وتتجلى إمكانات ومرونة الاقتصاد الصيني في قدرته على تلبية أهدافه، ووضع هدف نمو طموح في 2025 بواقع 5%، حتى في مواجهة الرياح المعاكسة العالمية. توقعات النمو في الصين أظهرت بيانات صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي للصين سيصل في عام 2024 إلى رقم قياسي يبلغ 134.91 تريليون يوان (18.81 تريليون دولار أمريكي) وهو ما يمثل زيادة بنسبة 5 % على أساس سنوي.

اقرأ أيضاً: الصين تحاول حماية اقتصادها في فترة ولاية ترامب الثانية حقيقة انهيار الاقتصاد الصيني حول ذلك، قال جون روس الزميل البارز في معهد تشونج يانج للدراسات المالية بجامعة الشعب الصينية والذي كان في السابق مديرا للسياسة الاقتصادية والتجارية لعمدة لندن :"إنه بالنظر إلى حقيقة أن الاقتصاد الأمريكي نما بنسبة 2.8 % في عام 2024 فإن النمو الأسرع بكثير في الصين مقارنة بالولايات المتحدة يكشف عن عبثية وطبيعة الرواية المفتقرة لكثير من الحقائق والتي تقول بأن اقتصاد الصين في أزمة كبرى وليس مؤشرات تراجع لا يمكن إنكارها".

وذكرت الصحيفة أن الصين تواجه بعض التحديات الاقتصادية الواضحة لكن هذا لايعني أن هناك عمل جاري لتجنب الأسوأ والدفع قدمًا نحو التنمية. سياسات داعمة للنمو منذ سبتمبر الماضي، تم طرح مجموعة من السياسات الداعمة للنمو بهدف معالجة التحديات البارزة في سوق العقارات وديون الحكومات المحلية وبفضل هذه التدابير، أظهرت المؤشرات الاقتصادية الرئيسية تحسناً كبيراً في الربع الرابع.

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في عام 2024، سيكون النمو الاقتصادي في الصين ملحوظًا حيث أظهرت جميع القطاعات الرئيسية أداءً قويًا وبلغ إنتاج الحبوب رقماً قياسياً بلغ 706 ملايين طن بينما بلغت القيمة المضافة للصناعات الثانوية 49.2 تريليون يوان و76.6 تريليون يوان على التوالي. استقرار معدلات التوظيف وذكرت الصحيفة إن الحفاظ على استقرار التوظيف والأسعار هو مؤشر رئيسي للعمل الاقتصادي السلس.

وفي عام 2024، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.2 % على أساس سنوي.

وقال المكتب الوطني للإحصاء إن معدل البطالة في المناطق الحضرية المستطلعة آراؤهم انخفض إلى 5.1 % بانخفاض 0.1 % عن عام 2023. محركات النمو في الصين يعتمد مستقبل النمو الاقتصادي في الصين إلى حد كبير على الابتكار التكنولوجي ففي عام 2024 ارتفعت الصين إلى المركز الحادي عشر في مؤشر الابتكار العالمي وفقًا للمنظمة العالمية للملكية الفكرية.

وللعام الثاني على التوالي، تتصدر الصين قائمة أكبر عدد من مجموعات العلوم والتكنولوجيا (26) في قائمة أفضل 100 تليها الولايات المتحدة بـ 20 مجموعة. إنفاق الصين بلغ إجمالي إنفاق الصين على البحث والتطوير 3.61 تريليون يوان في عام 2024 بزيادة 8.3% عن العام السابق.

وذكر المكتب الوطني للإحصاء أن هذا الاستثمار ضمن مكانة الصين كثاني أكبر دولة تنفق على البحث والتطوير على مستوى العالم بينما احتلت كثافة البحث والتطوير لديها المرتبة 12 بين الدول الكبرى متجاوزة متوسط دول الاتحاد الأوروبي. الثقة العالمية وسعت شركات أجنبية عملاقة مثل "تسلا" و"بي إم دبليو" من حضورها في الصين.

كما أظهر تقرير جديد صادر عن غرفة التجارة الأمريكية في جنوب الصين أن الصين تتمتع بمكانة قوية في الاستثمار العالمي حيث تعتبر حوالي 58% من الشركات الأجنبية الصين واحدة من أهم ثلاث أولويات استثمارية لديها.